U Srpskoj rođeno 16 beba

Autor:ATV
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet beba, Gradišci tri, te po dvije u Bijeljini i Doboju.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dječak i djevojčica, a u Doboju dvije djevojčice.
U porodilištima u Prijedoru, Nevesinju, Trebinju, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu nije bilo poroda.
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