U Srpskoj rođeno 16 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet beba, Gradišci tri, te po dvije u Bijeljini i Doboju.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dječak i djevojčica, a u Doboju dvije djevojčice.

U porodilištima u Prijedoru, Nevesinju, Trebinju, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu nije bilo poroda.