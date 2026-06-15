Logo

U Srpskoj rođeno 16 beba

Autor:

ATV
15.06.2026 08:13

Komentari:

0
beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet beba, Gradišci tri, te po dvije u Bijeljini i Doboju.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, Gradišci dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dječak i djevojčica, a u Doboju dvije djevojčice.

U porodilištima u Prijedoru, Nevesinju, Trebinju, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu nije bilo poroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rođene bebe

porodilište

Republika Srpska

porodilje

Klinika za ginekologiju

Komentari (0)

Više iz rubrike

киша облачно невријеме

Društvo

Nigdje bez kišobrana! Stiže zahlađenje

2 h

0
Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница

Društvo

Danas bez struje Pelagićevo i Donji Žabar

3 h

0
саобраћај поплава киша

Društvo

Danas nestabilno vrijeme, vozači da budu spremni na promjenljive uslove na putu

3 h

0
Почиње упис ученика у прве разреде средњих школа

Društvo

Počinje upis učenika u prve razrede srednjih škola

4 h

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima