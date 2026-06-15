Danas nestabilno vrijeme, vozači da budu spremni na promjenljive uslove na putu

Prema najavama meteorologa danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, te se savjetuje vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu. Saobraćaj je pojačan u gradskim zonama i frekventnim putnim pravcima što zahtjeva maksimalan oprez i strpljenje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Dana 16. i 17.06.2026. godine, u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 časova, na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane PU Banja Luka.

Zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima M-I 115 i M-I 104. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do 31.12.2026. godine.

Zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni OŠ „Jovan Dučić“ u Patkovači, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M-I 115 dionica Bijeljina 2-Glavičice. (do 31.12.2026.).

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. (do 15.06.2026. godine)

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu MI-101 Klašnice 2-Šargovac, zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta.(na stacionaži cc 5+276km). (do 31.07.2026 godine)

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M-I 105 Crkvina-Modriča. (do 25.1.2029.)

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta M-I 102 Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 km do 30.06.2026. Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M-I 104 dionica Vršani-Bijeljina 1. ( do 31.12.2026.). Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska, (obustava se ne odnosi se na vozila namijenjena za prevoz betona ili asfalta).

Na magistralnom putu M-I 108 Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta R-I 2103 Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu R-I 2104 Ukrina-Klupe zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. (31.12.2026.). Dodatno, na dionici regionalnog puta RI 2104 Ukrina -Klupe, u toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. (do 24.10.2026. godine).

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta MII-111, Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje), izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Planirano je da ovi radovi traju do 07.07.2026. godine.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina (rejon Balatuna i Trnjaka). Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put M-I 111, Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju (do 20.11.2026).

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru 5c od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo Brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu MI-105 dionica-Rudanka-Doboj. Radovi su produženi do 31.12.2026.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km/h. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

DEMINIRANjA

Radi izvođenja minerskih radova do 31.01.2027. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, dva do tri puta mjesečno, po potrebi u trajanju od 5 do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica RS/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu MI-108, dionica Teslić-granica RS/BiH Vrela, saobraćaj će biti povremeno obustavljen zbog deminiranja po 30 minuta od 08,00-16,00 časova. (20.05-24.05.2026. godine)

Na kamenolomu Han-Derventa, na magistralnom putu M-I 114 granica RS/FBiH Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Dervneta, doći će do obustave saobraćaja, u vremenu između 12:00 i 16:00 časova svaki dan ili subotom, zbog aktivnosti bušačko minerskih radova. (do 15.08.2026.)

KLIZIŠTA

Na magistralnom putu MII-501 Gornji Jelovac-Prijedor 1 , kao i na regionalnom putu RI-1105 Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom neizmjenično.Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu MI-102 Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja (brzina kretanja ograničena je na 20 km/h).

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu R-II 3501 Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09,00-15,00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na regionalnom putu R-459, dionica S. Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

ZABRANE

Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu M-I 101, dionica granica RS/RHR (Gradiška)-Gradiška, preko međudržavnog mosta (Ulica Krajiškog korpusa od trga Svetog Save prema mostu na rijeci Savi).Za vrijeme zabrane, saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce.

Od 02.06.2021. na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu R-I 3104 (stara oznaka R-472) dionica Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu M II-507 Brodar-granica RS/RSR (Rudo) zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 km/čas.

Na magistralnom putu M-I 111 (M-18), dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i čija dužina prelazi 8 metara.

Na putnim pravcima: GR FBiH /RS Stanić Rijeka-Odžak (08.06.-15.06.) i Gr FBiH/RS Stanić Rijeka-GP Brod (17.06.2026.-06.07.2026. godine) kretaće se prevoz vangabaritnog tereta, pa vozače molimo da na navedenim dionicama voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje priključka javne infrastrukture na magistralnom putu MI-108 dionica Banjaluka 4-Banjaluka 5 .(do 31.06.2026)

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će u vremenskom periodu od 7.00 časova 09. juna do 17.00 časova 27. juna 2026. godine, biti privremeno obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici Gorana Radulovića Bimbe, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Rakića do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, zbog izgradnje oborinskog kolektora.Z

Zbog radova do 15.06.2026. godine od 08:00 do 17:00 časova (radnim danima i subotom) saobraćaj će biti obustavljen u Šragovačoj ulici (na dijelu od br. 174 do raskrsnice sa ogrankom iste kod br. 268)

Zbog radova na izgradnji oborinskog kolektora, od 19.05.2026. godine, do 10.06.2026. godine u 17:00 časova obustavljen je saobraćaj za sva vozila u Ulici Slobodana Kokanovića, na dijelu od rijeke Vrbas do raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe.

GRANIČNI PRELAZI

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopštili su iz AMS RS-a.