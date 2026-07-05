Ukrajini prijeti raspad usljed tvrdnji Varšave da je veliki dio te države poljska teritorija, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Oni su apsolutno uvjereni da je znatan dio Ukrajine zapravo poljska zemlja. Zato prijetnja raspada zaista stoji nad Ukrajinom", naveo je Peskov u intervjuu.

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On je naglasio da je Poljska kroz istoriju uvijek imala veliki broj državnika koji su smatrali da ukrajinske teritorije istorijski pripadaju Poljskoj i da bi ih trebalo vratiti u sastav te države.

Peskov je podsjetio da su se odnosi Poljske i Ukrajine pogoršali krajem maja, nakon što je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski jednoj vojnoj jedinici dodijelio naziv "Heroji UPA", prema ukrajinskoj nacističkoj organizaciji odgovornoj za ubijanje Poljaka, Jevreja i ostalih građana nepodobnih nacistima.

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