Izbola očuha pred njegovom trudnom kćerkom pa krenula na nju

Prije četiri dana, 1. jula, oko dva sata iza ponoći, muškarac Lj. G. (47) napadnut je nožem u porodičnom domu svoje kćerke na Zvezdari u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra, a njegova trudna kćerka K. G. bila je svjedok brutalnog nasilja.

Ona je za "Kurir" otkrila sve detalje kobne noći u kojoj su, kako tvrdi, tri djevojke provalile u njen dom, nanijele povrede njenom ocu, a potom, kako tvrdi, nožem krenule i na nju.

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"Moj otac je bio žrtva organizovanog napada u kojem su učestvovale tri ženske osobe. U pitanju su dvije sestre, inače očeve pastorke i njihova prijateljica. Moj otac je imao nesuglasice sa svojom suprugom, odnosno majkom te dvije djevojke, zbog čega je odlučio da tu noć prespava u mojoj porodičnoj kući, u koju su one upale i napale nas. Tata i njegova žena nisu imali nikakvu brutalnu svađu", započela je priču K. G. za "Kurir" i objasnila kako su tri djevojke napale njenog oca Lj. G. na spavanju.

"Prema onome čemu smo svjedočili i informacijama koje imamo, jedna od djevojaka se ušunjala u našu kuću, uzela nož iz naše kuće i predala ga S.K. (19), inače jednoj od pastorki, koja je potom nožem napala mog oca dok je spavao. Treća djevojka je stajala sa strane i pazila da niko ne izađe i ne spriječi napad", objasnila je vidno potresena žena.

Ona je objansila i da je kobne noći njen tata spavao na krevetu koji se nalazi u dvorištu njihove kuće, jer mu je unutra bilo previše vruće.

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"U trenutku napada, moja majka, koja je spavala u kući, probudila se i primijetila je sjenku napolju, izašla da vidi o čemu se radi i tada svojim očima vidjela kako S.K. nožem ubada mog oca. Odmah je počela da vrišti i doziva pomoć. Kada smo čuli njene povike, svi smo istrčali napolje", prisjeća se i nastavlja:

"Kada sam izašla, ugledala sam veliku količinu krvi oko tate. U šoku sam potrčala prema S.K, udarila joj šamar i pitala je kako je mogla to da uradi, a ona je krenula prema meni sa istim nožem kojim je prethodno ubola mog oca u nogu".

Kako kaže kćerka ranjenog čovjeka, nju je spasio njen suprug, koji je takođe bio u kući.

"Moj muž je vidio da ona ide prema meni, povukao me je i spriječio da povrijedi i mene. Uplašio se baš, jer sam u drugom stanju i ona to zna, ali je svakako na mene krenula nožem. Moja majka je sve vrijeme dozivala pomoć, vičući da neko odmah pozove Hitnu pomoć i policiju jer čovjek umire. Dok je trajala ta drama, sve tri djevojke su pobjegle", prepričava dramatične trenutke K. G. i dodaje da se njen otac onesvijestio kada je došla Hitna pomoć, te da je izgledalo kao da nije živ.

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"Ljekari su odmah započeli reanimaciju, kojom mu je spasen život. Zadobio je teške povrede", tvrdi nasljednica izbodenog muškarca.

Podsjetimo, policija je nakon ovog napada uhapsila S. K. zbog sumnje da je počinila nasilje u porodici na štetu svog očuha. Istragu vodi Prvo osnovnno javno tužilaštvo u Beogradu, a sagovornica "Kurira" kaže da je osumnjičena djevojka nakon zadržavanja do 48 sati i saslušanja kod tužioca puštena da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Kako dalje kaže kćerka žrtve, njena porodica se osjeća ugroženo i nebezbjedno nakon svega.

"Nakon događaja, policija je privela osumnjičenu S.K. kod koje su pronašli i nož kojim je nasrnula na oca, ali je nakon saslušanja puštena iz pritvora. Moj otac i ja se osjećamo jako uplašeno. Ona je odmah nakon puštanja ponovo došla automobilom kod nas, vozila se oko naše kuće i upućivala prijetnje, a njena sestra, koja nije bila privedena čak ni na razgovor, prethodno je prijetila da će nam zapaliti kuću", tvrdi ova žena sa Zvezdare.

O tim prijetnjama su, kako kaže, obaviješteni nadležni organi.

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"Smatramo da je cijeli događaj bio unaprijed organizovan i da je svaka od tri osobe imala svoju ulogu u napadu. Zbog svega što se dogodilo, naša porodica i dalje živi u strahu za svoju bezbjednost i očekujemo da nadležni organi u potpunosti ispitaju sve okolnosti slučaja i utvrde odgovornost svih učesnika", kaže K. G.

Takođe, ona tvrdi da slučaj nije zaveden pod krivičnim djelom pokušaj ubistva, već kao nasilje u porodici, te ovim putem apeluje na nadležne organe da uzmu u obzir sve detalje krvavog napada.

"Prema informacijama koje smo dobili, osobi S.K. na teret se stavlja krivično djelo nasilje u porodici. Međutim, kao porodica teško razumijemo takvu pravnu kvalifikaciju imajući u vidu da je moj otac u trenutku napada spavao, da je napad izvršen nožem, da je zadobio povrede opasne po život, da nije davao znake života po dolasku Hitne pomoći i da je reanimacijom spasen. Zbog toga očekujemo da nadležni organi utvrde sve činjenice i donesu odgovarajuću pravnu odluku u skladu sa svim prikupljenim dokazima", kaže ona.

Javno se hvalile

Inače, tri djevojke su nakon krvavog napada na Zvezdari i bijega sa lica mjesta, imale otvorenu komunikaciju o svemu što su uradile i to javno, putem društvenih mreža, a kćerka oštećenog čovjeka kaže da ih je to dodatno uznemirilo i potreslo.

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One su, nakon što su pobjegle sa mjesta zločina, objavljivale fotografije na društvene mreže uz poruke: "Mamina kćerka - kao pet sinova!", kao i "Sestro moja, možeš ti to", na šta je dobila odgovor osumnjičene:

"Jesam, hvala na podršci!".

Zatim je uslijedila objava koja je glasila: "Pamtili su nas po onom: 'Tri musketara!'".