Zvjerski pretukli majku i sina: Slomili mu kosti, sumnja se da je ovo motiv

Medicinski tehničar (44) i njegova majka brutalno su napadnuti na ulici u Zaječaru, a zbog preloma vilice i pet rebara nesrećni čovjek je hitno prebačen u Klinički centar u Nišu.

Medicinski radnik Zaječarskog zdravstvenog centra i njegova majka brutalno su pretučeni na ulici u Zaječaru. Zbog jezivih povreda koje je zadobio, medicinski tehničar (44) je hitno prebačen u Klinički centar u Nišu.

Zaječarska policija brzo je reagovala i uhapsila četvoricu muškaraca zbog sumnje da su izvršili krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje. Lišeni slobode su M.S. (34), S.S. (30), N.S. (30) i I.M. (27) iz Zaječara i okoline.

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"Njih četvorica su u pritvoru, a sumnjiče se da su u Omladinskoj ulici u Zaječaru presreli medicinskog tehničara koji je išao sa svojom majkom. Nakon kraće rasprave, počeli su krvnički da ga tuku. Kada je majka pokušala da ih razdvoji, nasilnici su nasrnuli i na nju te je udarili više puta", navode nadležni izvori. Nesrećnom čovjeku su slomljena obostrano vilica i pet rebara, uz brojne podlive i nagnječenja po tijelu.

Tačan motiv ovog brutalnog napada još uvijek se nagađa, a u kuloarima se spominju neraščišćeni računi iz prošlosti i novčani dug. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu, prenosi Kurir.