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Minić o BHRT-u: Da li je to servis svih ili samo jednog dijela društva?

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 10:21

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva.

"BHRT, koji bi trebalo da bude javni servis svih građana BiH, nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama?", naveo je Minić.

On je dodao da je zahtjev za suspenziju urednika muzičkog programa BHRT-a Vedrana Prodića otvorio mnogo šire pitanje.

"Ako javni servis ne smije ni simbolično da prilagodi program na Dan žalosti, da li zaista ispunjava svoju zakonsku i društvenu ulogu javnog servisa svih naroda i građana BiH, ili se sve više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva?", naveo je Minić na "Iksu".

Podsjetimo, u Republiici Srpskoj juče je bio Dan žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču, koje su pobile muslimanske jedinice.

Zbog potrebe prilagođavanja programa javnog servisa obilježavanju Dana žalosti u Srpskoj, Koordinacioni odbor boračkih organizacija Kantona Sarajevo zatražio je suspenziju muzičkog urednika BH radija jedan Vedrana Prodića.

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Tagovi :

Savo Minić

BHRT

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Podrinje

Stradanje Srba u Podrinju

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