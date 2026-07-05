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Drama na Hvaru: Bukti veliki požar, kuće branili i kanaderi

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 09:45

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Ватрогасци гасе пожар на острву Хвар
Foto: ATV

Veliki požar izbio je u mjestu Ivan Dolac na ostrvu Hvar, nakon čega su angažovane sve vatrogasne snage sa ostrva, kao i četiri kanadera, saopštili su danas vatrogasci.

Dojava o požaru na smetlištu primljena je juče u 16.05 časova, nakon čega je na teren upućena dežurna ekipa, a ubrzo su mobilisane sve raspoložive snage sa ostrva, prenio je Indeks.

Zbog širenja vatre, u gašenje su uključena i dva kanadera, a kasnije još dva, uz čiju je pomoć požar stavljen pod kontrolu. Vatrogasci navode da je u jednom trenutku vatra ugrozila kuće, ali su objekti uglavnom odbranjeni. Ipak, zabilježena je manja materijalna šteta na pojedinim okućnicama i starijim vozilima.

"Situacija je bila vrlo ozbiljna i zahtjevna. Kuće su uglavnom spašene, ali ima nagorjelih okućnica i automobila", naveli su iz vatrogasne službe.

Prema njihovim riječima, i tokom noći je na terenu bio veliki front požara na nepristupačnom terenu. Za danas je najavljeno angažovanje dodatnih snaga sa kopna, kako bi se požar u potpunosti stavio pod kontrolu, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Hvar

požar

Vatrogasci

Hrvatska

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