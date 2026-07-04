Nova mapa potpuno razbjesnila Hrvate

Internet platforme i društvene mreže sve češće postaju poprište fiktivnih geopolitičkih rasprava u kojima anonimni autori kroz različite grafičke prikaze preispituju i prekrajaju granice u ovom dijelu Evrope.

Posljednji takav primjer, koji je izazvao lavinu reakcija i privukao veliku pažnju javnosti, nudi korisnicima hipotetičku razmjenu teritorija pod naslovom "Da li biste ovo zamijenili za ovo?".

Svijet Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

Predloženi scenario, iako potpuno nerealan i pravno nemoguć u trenutnim međunarodnim okolnostima, izazvao je oštre osude i gotovo jednoglasno odbijanje hrvatskih građana koji su učestvovali u raspravi.

Vizuelna provokacija koja je izazvala reakcije

Ponuđena vizuelna "zamka" zamišljena je kroz radikalno smanjenje teritorije Republike Hrvatske na jednoj strani, te teritorijalno proširenje na drugoj.

Prema tom zamišljenom modelu, Hrvatska bi se u potpunosti odrekla Istre u korist Italije, dok bi se njen obalni pojas u Dalmaciji prekinuo ustupanjem dijela teritorije.

Kao kompenzaciju za gubitak istorijskih i ekonomski najrazvijenijih regija, autor u drugoj ilustraciji predlaže pripajanje teritorije unutar Bosne i Hercegovine koji prostorno približno odgovara granicama nekadašnje Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

Oštre reakcije javnosti

Sama ideja o odricanju od ustavno-pravnog poretka i najjačih privrednih regija u zamenu za teritorijalno širenje u unutrašnjosti Balkana dočekana je s podsmijehom i nevjericom.

Svijet Stroj smrti: Vraća se zloglasna Jedinica 121

Korisnici društvenih mreža povukli su paralelu s nerealnim finansijskim odnosima i opisali apsurdnost ponude poređenjima poput:

"Da li biste zamijenili 100 dolara za 1 dolar?" ili "Da li biste prodali računar sa RTX 5090 grafičkom karticom za Plej Stešn 3?".

Gubitak Istre i jadranske obale kao neprihvatljiv scenario

Najveći otpor izazvala je ideja o prepuštanju jadranske obale i Istre, koje se smatraju ključnim dijelom hrvatskog identiteta i turizma.

Komentari su naglasili da se vrijednost hrvatskog mora i razvijenog turističkog pojasa ne može mjeriti nikakvim teritorijalnim kompenzacijama. Istaknuto je da bi odricanje od turističkih centara koji donose najveći dio državnih prihoda bilo ekonomski pogubno.

Svijet Medvedev: Zauzimanje Konstantinovke važna etapa u oslobađanju Donbasa

U raspravi su se mogli vidjeti komentari poput:

"Uvijek nam uzima Istru, brate, ne damo je",

"Ne damo našu obalu",

"Propali bismo bez turizma".

Istorijski i politički aspekt

Korisnici su se osvrnuli i na istorijski i kulturni značaj teritorija, posebno gradova u Dalmaciji koji se smatraju važnim dijelom nacionalne istorije Hrvatske.

U raspravi se ističe da se radi o prostoru sa dubokim istorijskim korijenima i da je svaka ideja o promjeni granica neprihvatljiva.

Takođe je naglašeno da se mora poštovati međunarodno pravo i stabilnost postojećih granica, uz stav da su ovakve ideje nerealne i provokativne.

Zaključak rasprave

Na kraju diskusije na društvenim mrežama preovladalo je mišljenje da su postojeće granice stabilne i nepromjenjive, te da ovakve ideje nemaju uporište u stvarnosti.

Društvo Ako putujete na Jadran, ovo morate znati: Vozače iz BiH čekaju nova pravila

Korisnici su poručili da žele očuvanje mira i stabilnosti u regionu, uz zaključak:

"Mi to volimo onako kako jeste sada" i "Nema cijene za koju bismo dali nešto što je naše", prenosi "B92".