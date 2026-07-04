Nova mapa potpuno razbjesnila Hrvate

Autor:ATV redakcija
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Internet platforme i društvene mreže sve češće postaju poprište fiktivnih geopolitičkih rasprava u kojima anonimni autori kroz različite grafičke prikaze preispituju i prekrajaju granice u ovom dijelu Evrope.
Posljednji takav primjer, koji je izazvao lavinu reakcija i privukao veliku pažnju javnosti, nudi korisnicima hipotetičku razmjenu teritorija pod naslovom "Da li biste ovo zamijenili za ovo?".
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Predloženi scenario, iako potpuno nerealan i pravno nemoguć u trenutnim međunarodnim okolnostima, izazvao je oštre osude i gotovo jednoglasno odbijanje hrvatskih građana koji su učestvovali u raspravi.
Ponuđena vizuelna "zamka" zamišljena je kroz radikalno smanjenje teritorije Republike Hrvatske na jednoj strani, te teritorijalno proširenje na drugoj.
Prema tom zamišljenom modelu, Hrvatska bi se u potpunosti odrekla Istre u korist Italije, dok bi se njen obalni pojas u Dalmaciji prekinuo ustupanjem dijela teritorije.
Kao kompenzaciju za gubitak istorijskih i ekonomski najrazvijenijih regija, autor u drugoj ilustraciji predlaže pripajanje teritorije unutar Bosne i Hercegovine koji prostorno približno odgovara granicama nekadašnje Hrvatske Republike Herceg-Bosne.
Sama ideja o odricanju od ustavno-pravnog poretka i najjačih privrednih regija u zamenu za teritorijalno širenje u unutrašnjosti Balkana dočekana je s podsmijehom i nevjericom.
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Korisnici društvenih mreža povukli su paralelu s nerealnim finansijskim odnosima i opisali apsurdnost ponude poređenjima poput:
"Da li biste zamijenili 100 dolara za 1 dolar?" ili "Da li biste prodali računar sa RTX 5090 grafičkom karticom za Plej Stešn 3?".
Najveći otpor izazvala je ideja o prepuštanju jadranske obale i Istre, koje se smatraju ključnim dijelom hrvatskog identiteta i turizma.
Komentari su naglasili da se vrijednost hrvatskog mora i razvijenog turističkog pojasa ne može mjeriti nikakvim teritorijalnim kompenzacijama. Istaknuto je da bi odricanje od turističkih centara koji donose najveći dio državnih prihoda bilo ekonomski pogubno.
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U raspravi su se mogli vidjeti komentari poput:
"Uvijek nam uzima Istru, brate, ne damo je",
"Ne damo našu obalu",
"Propali bismo bez turizma".
Korisnici su se osvrnuli i na istorijski i kulturni značaj teritorija, posebno gradova u Dalmaciji koji se smatraju važnim dijelom nacionalne istorije Hrvatske.
U raspravi se ističe da se radi o prostoru sa dubokim istorijskim korijenima i da je svaka ideja o promjeni granica neprihvatljiva.
Takođe je naglašeno da se mora poštovati međunarodno pravo i stabilnost postojećih granica, uz stav da su ovakve ideje nerealne i provokativne.
Na kraju diskusije na društvenim mrežama preovladalo je mišljenje da su postojeće granice stabilne i nepromjenjive, te da ovakve ideje nemaju uporište u stvarnosti.
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Korisnici su poručili da žele očuvanje mira i stabilnosti u regionu, uz zaključak:
"Mi to volimo onako kako jeste sada" i "Nema cijene za koju bismo dali nešto što je naše", prenosi "B92".
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