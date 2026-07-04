Pucnjava u Čakovcu: Ima povrijeđenih, počinilac u bijegu

Hrvatska policija traga za licem koje je rano jutros u Čakovcu pucalo na dvije osobe, koje su teško povrijeđene i prevezene u bolnicu.

Do pucnjave je došlo u 4.30 časova na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, saopštila je Policijska uprava međimurska, prenosi Srna.

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Nakon pucnjave, počinilac je pobjegao s lica mjesta.