Pucnjava u Čakovcu: Ima povrijeđenih, počinilac u bijegu

Autor:ATV redakcija
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Hrvatska policija traga za licem koje je rano jutros u Čakovcu pucalo na dvije osobe, koje su teško povrijeđene i prevezene u bolnicu.
Do pucnjave je došlo u 4.30 časova na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, saopštila je Policijska uprava međimurska, prenosi Srna.
Hronika
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Nakon pucnjave, počinilac je pobjegao s lica mjesta.
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