Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao automobilom koji nije bio registrovan niti osiguran, iako mu je prethodno oduzeta vozačka dozvola. Osim toga, muškarac je svog labradora ostavio bez nadzora, dopuštajući mu da slobodno luta kroz naselje, što je, prema navodima policije, uznemirilo stanovnike tog mjesta.

Kada su policajci pokušali da ga upozore na počinjene prekršaje, on je, kako se navodi, reagovao uvredama i omalovažavanjem službenih lica. Potom nije postupio po njihovim naređenjima, već je pokušao da se udalji sa lica mjesta. Policijski službenici su ga savladali i priveli, pri čemu su upotrijebili sredstva prinude, piše Jutarnji list.

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Protiv njega su pokrenuti prekršajni postupci zbog kršenja propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i narušavanja javnog reda i mira. Policija je predložila novčanu kaznu od 3.070 evra, zatvorsku kaznu u trajanju od 20 dana, kao i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Nakon razmatranja slučaja, sud je odlučio da muškarcu izrekne novčanu kaznu od 2.410 evra.