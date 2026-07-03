Logo

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 20:36

Komentari:

0
полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

U Hrvatskoj je policija privela 63-godišnjeg muškarca zbog prekršaja.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao automobilom koji nije bio registrovan niti osiguran, iako mu je prethodno oduzeta vozačka dozvola. Osim toga, muškarac je svog labradora ostavio bez nadzora, dopuštajući mu da slobodno luta kroz naselje, što je, prema navodima policije, uznemirilo stanovnike tog mjesta.

Kada su policajci pokušali da ga upozore na počinjene prekršaje, on je, kako se navodi, reagovao uvredama i omalovažavanjem službenih lica. Potom nije postupio po njihovim naređenjima, već je pokušao da se udalji sa lica mjesta. Policijski službenici su ga savladali i priveli, pri čemu su upotrijebili sredstva prinude, piše Jutarnji list.

Пожар ватрогасци

Svijet

Borba sa velikim požarom u Grčkoj: Desetine vatrogasaca na terenu, moguća evakuacija

Protiv njega su pokrenuti prekršajni postupci zbog kršenja propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i narušavanja javnog reda i mira. Policija je predložila novčanu kaznu od 3.070 evra, zatvorsku kaznu u trajanju od 20 dana, kao i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Nakon razmatranja slučaja, sud je odlučio da muškarcu izrekne novčanu kaznu od 2.410 evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Hrvatska

saobraćajni prekršaj

Komentari (0)

Pročitajte više

Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Gradovi i opštine

Obezbijeđeno 5 miliona maraka za kanalizacionu mrežu u Tukovima

40 min

0
Крпељ зараза инфекција

Gradovi i opštine

Sve veći broj pacijenata se javlja u bolnicu zbog ujeda krpelja: Alarmatno u bh. gradu

44 min

0
Подземна гаража

Banja Luka

Dvije decenije bez rješenja - 500 neiskorištenih parking mjesta

44 min

0
Удес мотоцикл

Hronika

Motociklista prebačen u bolnicu nakon sudara sa taksijem

55 min

0

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Zapalio se brod kod Hvara, vatrogasci na terenu: ''Širi se gust dim''

1 h

0
Блед

Region

Počeli da kažnjavaju građane koji sjede u hladu

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policijska akcija na Jadranu: Uhapšena tri muškarca, oduzeti kokain i amfetamin

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

7 h

0

  • Najnovije

20

37

Važna promjena za zaposlene u Njemačkoj

20

36

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

20

23

Sloga počela pripreme: Ognjenović preuzeo kormilo, stiglo sedam Španaca

20

18

Međunarodni dan bez plastičnih kesa: 50 odsto sveukupnog otpada čini ambalaža

20

13

Jedan Loto igrač će sanjati broj 14: Rezultati i izvučeni brojevi u 53. kolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima