Policijska akcija na Jadranu: Uhapšena tri muškarca, oduzeti kokain i amfetamin

Trojica muškaraca uhapšena su na poručju Makarske i Omiša. Prilikom pretresa zaplijenjeno je više od 670 grama kokaina, gotovo 100 grama amfetamina, novac i oprema za pakovanje narkotika.

U Makarskoj su uhapšeni muškarci stari 25 i 29 godina. Policija je najprije kod mlađeg osumnjičenog pronašla dva grama kokaina, mobilni telefon i 530 evra, nakon čega je pretresen stan koji koristi zajedno s drugim osumnjičenim.

Tom prilikom pronađeno je ukupno 672,7 grama kokaina, raspoređenog u više pakovanja spremnih za dalju distribuciju. Prema navodima policije, dvojica osumnjičenih drogu su nabavljala na ilegalnom tržištu, prepakivali je u manje količine i prodavali kupcima na području Makarske.

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Istog dana policija je na području Omiša zaustavila 32-godišnjaka kod kojeg je pronađeno 2,8 grama amfetamina. Pretresom njegovog stana pronađene su još dvije vrećice s ukupno 97,16 grama amfetamina te digitalna vaga s tragovima droge, prenosi Crna-Hronika.

Dvojica osumnjičenih iz Makarske nakon kriminalističke obrade predati su pritvorskom nadzorniku, dok je protiv 32-godišnjaka podnesena krivična prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.