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Žestoka tuča u moru: Djeca i turisti sve gledali u šoku

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 22:21

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Туча више особа у Улцињу на Великој плажи.
Foto: SandzakDanas/X/Screenshot

Na Velikoj plaži u Ulcinju svađa između više osoba prerasla je u fizički obračun. Sve se odigralo pred djecom i brojnim kupačima.

Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dijete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.

Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmjenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju spriječiti dalju eskalaciju.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u neposrednoj blizini nalazilo i dijete na gumi, koje je tokom incidenta ostalo u vodi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, prenosi Sandžak Danas.

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Tagovi :

Crna Gora

Ulcinj

Plaža

Tuča

fizički napad

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