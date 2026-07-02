Žestoka tuča u moru: Djeca i turisti sve gledali u šoku

Na Velikoj plaži u Ulcinju svađa između više osoba prerasla je u fizički obračun. Sve se odigralo pred djecom i brojnim kupačima.

Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dijete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.

HAOS NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU obilježio je dan na poznatom crnogorskom kupalištu, gdje je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred djecom i brojnim kupačima, a cijeli incident zabilježen je na video-snimku. pic.twitter.com/h8tWGgKdCl — Sandzak Danas (@DanasSandz9154) July 2, 2026

Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmjenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju spriječiti dalju eskalaciju.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u neposrednoj blizini nalazilo i dijete na gumi, koje je tokom incidenta ostalo u vodi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, prenosi Sandžak Danas.