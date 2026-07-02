Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH

Autor:ATV redakcija
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Državljanin BiH (45) optužen je da je u mjestu Selnik kod Ludbrega u Hrvatskoj, zajedno sa saučesnicima. opljačkao i brutalno pretukao muškarca (60), koji je dva mjeseca kasnije preminuo od zadobijenih povreda.
Za trojicom njegovih saučesnika policija i dalje traga.
Prema navodima tužilaštva, razbojništvo se dogodilo 1. novembra 2019. godine. Optuženi je sa još trojicom saučesnika došao do kuće 60-godišnjaka, gdje su se lažno predstavili kao policajci.
Ušli su mu u kuću i tražili novac. Pritom ga nisu prestajali tući po glavi i tijelu, prenosi Jutarnji.hr.
Nakon što im je penzioner predao oko 600.000 kuna (oko 87.000 evra), pobjegli su u nepoznatom pravcu, ostavivši pretučenog penzionera sa višestrukim povredama glave i trupa.
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Stjepan H. je u toj kući živio sam nakon smrti svojih roditelja, a policija se o ovom slučaju oglasila tri dana nakon zločina, nakon prijave hospitalizovanog muškarca koji im je rekao da su ga u ranim jutarnjim, nakon provale u dom, opljačkali i pretukli.
Tužilaštvo predlaže da se optuženom državljaninu BiH oduzme protivpravno stečena imovinska korist.
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