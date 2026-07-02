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Lavica otela dječaka (5) iz djedovog krila i odvukla ga u šumu: Nije mu bilo spasa

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ATV redakcija
02.07.2026 21:22

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Величанствена лавица која се одмара на бујној зеленој ливади.
Foto: Flickr/Pexels

Dječak (5) stradao je u indijskoj šumi Gudžarat, nakon što ga je lavica otela iz djedovog krila i odvukla u šumu.

Tragedija se dogodila u selu Čaturi, u okrugu Kanba, na obodu planinskog vijenca Gir. Prema navodima lista India Today, dječak je sa djedom šetao u blizini sela kada se lavica iznenada pojavila iz mraka, zgrabila dijete i odnijela ga u obližnju šumu.

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Djed je odmah pozvao u pomoć, a na njegove krike odazvali su se mještani. Nekoliko seljana pokušalo je da otjera lavicu štapovima, ali nisu uspjeli da spasu dijete.

Tijelo dječaka pronađeno je kasnije oko kilometar od sela. Prevezeno je u bolnicu, gdje je naložena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Nakon napada, nadležne službe pokrenule su opsežnu akciju u tom području i uspavale pet lavova i lavica. Tokom istrage, kod jednog od uhvaćenih mužjaka pronađeni su ljudski ostaci u povraćenom sadržaju, koji su poslati na forenzičku analizu. Biološki uzorci uzeti su i od ostalih uhvaćenih životinja.

Tragedija je uznemirila stanovnike regiona, koji tvrde da su napadi lavova posljednjih godina sve češći i da su nadležne institucije potcijenile rizik od sve učestalijih susreta ljudi i divljih životinja.

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Ministar šumarstva i životne sredine Ardžun Modhvadija posjetio je porodicu nastradalog dječaka, izrazio saučešće i najavio nove mjere za sprečavanje sukoba između ljudi i divljih životinja.

On je istakao da azijski lavovi uobičajeno ne napadaju ljude, ali da nedavni incidenti ukazuju na moguću promenu njihovog ponašanja, zbog čega su nadležni naložili detaljnu istragu kako bi se utvrdili uzroci napada i predložile kratkoročne i dugoročne mjere za veću bezbjednost stanovništva.

(Telegraf.rs)

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stradao dječak

tragedija

Indija

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