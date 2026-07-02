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EU bi uskoro mogla uvesti zabranu otvaranja naloga djeci na društvenim mrežama

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 19:11

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

U septembru bi predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen trebala da predstavi planove za uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža u cijeloj Evropskoj uniji, navode izvori.

Očekuje se da će Fon der Lajen ovu inicijativu predstaviti 16. septembra, tokom godišnjeg obraćanja o stanju Evropske unije.

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Prijedlog bi trebalo da obuhvati pravila koja će obavezati digitalne platforme da spriječe otvaranje naloga djeci mlađoj od propisane starosne granice. Konačan oblik inicijative još nije utvrđen, prenosi Euractiv.

Evropska komisija za sada nije odlučila koja će minimalna starosna granica biti predložena. Preporuke ekspertske grupe za zaštitu djece na internetu trebalo bi da budu predstavljene 13. jula i poslužiće kao osnova za buduće zakonodavne prijedloge.

Kako navodi Euraktiv, zaštita maloljetnika na internetu postala je jedan od glavnih prioriteta drugog mandata predsednice EK.

Više država članica EU, uključujući Francusku, Španiju, Njemačku i Grčku, već priprema sopstvena ograničenja za korišćenje društvenih mreža među djecom.

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Kanadska vlada je u junu podnela parlamentu prijedlog zakona kojim bi djeci mlađoj od 16 godina bilo zabranjeno otvaranje naloga na društvenim mrežama, osim ako platforme ne dokažu da su bezbjedne za maloljetnike.

Predviđeno je i uvođenje sistema za provjeru starosti korisnika, prenosi Biznis.rs.

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Tagovi :

društvene mreže

zabrana društvenih mreža

Evropska unija

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