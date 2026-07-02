AI se razvija jezivom brzinom: Otkrivena mračna strana tehnologije

Razvoj vještačke inteligencije napreduje tako brzim tempom da trenutni sistemi upravljanja nisu u stanju da ga isprate, navodi Nezavisni međunarodni naučni panel za vještačku inteligenciju UN-a u svom preliminarnom izvještaju.

Panel, koji čine članovi iz cijelog svijeta, obezbjediće informacije potrebne za organizovanje Globalnog dijaloga UN-a o upravljanju vještačkom inteligencijom. Ovaj događaj će se održati u Ženevi, gdje će države članice razgovarati o tome kako da se upravlja ovom tehnologijom, a početak je zakazan za 6. jul.

U svom izvještaju, panel razmatra koliko su se brzo sposobnosti vještačke inteligencije razvile tokom posljednjih nekoliko godina. Kako se navodi, složenost zadataka koje AI modeli mogu da izvrše duplira se svakih nekoliko mjeseci. Izvještaj priznaje da AI donosi ogromne koristi za čovječanstvo, uključujući ubrzanje otkrivanja lijekova i razvoja vakcina, kao i veliki doprinos istraživanju otpornosti na antibiotike. Ljekari takođe mogu da koriste AI sisteme za rano otkrivanje bolesti, poput raka dojke, dok naučnici mogu koristiti AI kao sisteme za rano upozoravanje na nesigurnost u snabdevanju hranom.

Neki AI modeli mogu biti izuzetno podilazeći; oni potkrepljuju štetna ponašanja korisnika, što može dovesti čak i do samoubistva, navodi se u izvještaju.

Panel takođe upozorava da kako AI modeli postaju autonomniji, postaje sve teže pratiti ih i kontrolisati ih. Pored toga, postoji i sve veća zabrinutost zbog masovne izgradnje data centara za napajanje AI sistema, što bi moglo da našteti zajednicama u njihovoj blizini.

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Panel UN-a objašnjava da se donosioci odluka bore da drže korak sa razvojem vještačke inteligencije jer trenutni sistemi upravljanja nisu dizajnirani za tehnologije koje se tako brzo razvijaju. Obično su vlastima potrebni naučni podaci prije uvođenja regulativa, ali dok se prikupi dovoljno podataka za bolje razumijevanje tehnologije, AI sistemi su možda već otišli korak dalje.

"Izvještaj pokazuje da su potrebni jača nezavisna procjena, međunarodna saradnja i zajednički standardi kako bi se osiguralo da AI sistemi ostanu bezbjedni, transparentni i odgovorni", piše panel. Bez uspostavljenih odgovarajućih zaštitnih mjera, AI tehnologije bi mogle da prodube nejednakost, šire dezinformacije, ugroze ljudska prava, poremete tržišta rada i mogle bi postati moćno oruđe kojem pristup ima samo mali broj vlada i kompanija.

Izvještaj napominje da je pristup AI sistemima u velikoj mjeri koncentrisan u razvijenim zemljama i da se većina sistema razvija u SAD i Kini. Većini zemalja u razvoju nedostaju infrastruktura i stručnost potrebne da bi zaista imale koristi od vještačke inteligencije. "Izazov je pronaći način da se otključaju ogromne koristi vještačke inteligencije, a da se istovremeno spriječe njeni rastući rizici", navodi panel.

Panel UN-a, čija je uloga naučna a ne regulatorna, nastaviće da procjenjuje AI tehnologije koje vlasti mogu koristiti za kreiranje politika. Očekuje se da će sljedeće godine objaviti sveobuhvatniji izvještaj.

(b92)