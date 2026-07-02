Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je pravi lažov, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjave Fon der Lajen o prekidu isporuka gasa iz Rusije.

„Ursula je pravi lažov. Rusija nikada u svojoj istoriji nije isključila gas Evropi“, rekla je Zaharova za ruske medije.

Ona je napomenula da svaki građanin zemlje Evropske unije može da tuži šeficu Evropske komisije zbog davanja lažnih informacija i dobije na sudu. Prema rečima Zaharove, Fon der Lajen obmanjuje javnost o pitanjima koja se tiču svih zemalja-članica EU.

„Prvo je ova struktura uvela nezakonite restriktivne mjere protiv Rusije, konkretno protiv našeg energetskog sektora, a zatim, kada se klima-uređaji u briselskom sedištu ne uključuju ni za koga drugog osim za Ursulu zbog prisilne štednje, oni objavljuju još jednu laž o lošoj Rusiji“, istakla je Zaharova.

Ranije je Ursula fon der Lajen tokom posjete Bakuu izjavila da je Rusija „isključila gas Evropi“, koristeći energetiku kao oružje.

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Prema planu EU, potpuna zabrana ruskog prirodnog tečnog gasa biće uvedena 1. januara 2027. godine, a do jeseni iste godine biće potpuno obustavljen uvoz ruskog gasa preko cjevovoda. Slovačka je u aprilu podnela tužbu protiv Evropske unije protiv zabrane uvoza ruskog gasa.

(sputnik srbija)