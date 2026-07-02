Logo

Zaharova: Ursula je lažov

02.07.2026 09:16

Komentari:

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен (у средини) учествује на састанку са премијером Канаде Марком Карнијем (који није на слици) током 8. самита Европске политичке заједнице у Јеревану, у Јерменији, у понедјељак, 4. маја 2026. године.
Foto: pexels/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je pravi lažov, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjave Fon der Lajen o prekidu isporuka gasa iz Rusije.

„Ursula je pravi lažov. Rusija nikada u svojoj istoriji nije isključila gas Evropi“, rekla je Zaharova za ruske medije.

Ona je napomenula da svaki građanin zemlje Evropske unije može da tuži šeficu Evropske komisije zbog davanja lažnih informacija i dobije na sudu. Prema rečima Zaharove, Fon der Lajen obmanjuje javnost o pitanjima koja se tiču svih zemalja-članica EU.

„Prvo je ova struktura uvela nezakonite restriktivne mjere protiv Rusije, konkretno protiv našeg energetskog sektora, a zatim, kada se klima-uređaji u briselskom sedištu ne uključuju ni za koga drugog osim za Ursulu zbog prisilne štednje, oni objavljuju još jednu laž o lošoj Rusiji“, istakla je Zaharova.

Ranije je Ursula fon der Lajen tokom posjete Bakuu izjavila da je Rusija „isključila gas Evropi“, koristeći energetiku kao oružje.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova objasnila: Šta znači UPA zbog kojeg je Zelenski ostao bez ordena?

Prema planu EU, potpuna zabrana ruskog prirodnog tečnog gasa biće uvedena 1. januara 2027. godine, a do jeseni iste godine biće potpuno obustavljen uvoz ruskog gasa preko cjevovoda. Slovačka je u aprilu podnela tužbu protiv Evropske unije protiv zabrane uvoza ruskog gasa.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Ursula fon der Lajen

Marija Zaharova

Rusija

Evropska unija

Komentari (0)

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: NATO potcjenjuje rizik dalje eskalacije

2 d

0
Захарова: Брисел главна препрека миру

Svijet

Zaharova: Brisel glavna prepreka miru

6 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Saradnja Rusije i Srbije oslanja se na čvrstu tradiciju prijateljstva i partnerstva

16 h

0
Из Москве открили шта је главна препрека миру у Украјини

Svijet

Iz Moskve otkrili šta je glavna prepreka miru u Ukrajini

6 d

0

Više iz rubrike

Венецуела земљотрес

Svijet

U Venecueli registrovana 782 zemljotresa od 24. juna

54 min

0
Нови велики проблем се јавио у њемачкој војсци

Svijet

Novi veliki problem se javio u njemačkoj vojsci

1 h

0
Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали

Svijet

Počela ruska odmazda: Žestok napad na Kijev, poznato i šta su ciljali

1 h

0
Језива прича из куће ужаса: Спасено 16 дјеце који су четири године били затворени у једној соби

Svijet

Jeziva priča iz kuće užasa: Spaseno 16 djece koji su četiri godine bili zatvoreni u jednoj sobi

1 h

0

  • Najnovije

09

30

U požaru u bolnici Njemačke poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

09

19

Autoputevi Srpske: Mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije od 3. do 7. jula

09

16

Zaharova: Ursula je lažov

09

07

Mahao anketama, pa dobio "mahanje" iz SDS-a: Kako je Stanivuković ostao bez podrške

08

52

Ronilac u Dalmaciji imao neprijatan susret s opasnom otrovnom ribom: "Ubola me, završio sam u hitnoj"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima