Novi veliki problem se javio u njemačkoj vojsci

Autor:ATV redakcija
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Oružane snage Njemačke /Bundesver/ registrovale su porast broja prijava o sumnji na desničarski ekstremizam među vojnim osobljem u prošloj godini, javio je danas VDR, pozivajući se na podatke njemačkog Ministarstva odbrane.
U izvještaju se navodi da su u Bundesveru u prošloj godini registrovana 302 incidenta povezana sa desničarskim ekstremizmom, u poređenju sa 280 u 2024. godini.
Približno 350 vojnih lica podvrgnuto je pažljivoj kontroli bezbjednosnih agencija u tom pogledu, a više od 90 pripadnika vojske je otpušteno iz nakon sprovedenih istraga, navodi VDR.
Prema podacima iz izvještaja, rasističke i ksenofobne izjave vojnog osoblja zabilježene su u oko 70 slučajeva.
Osim toga, prijavljeno je i da su vojnici u pojedinim situacijama koristili nacistički pozdrav, prenosi Srna.
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