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Novi veliki problem se javio u njemačkoj vojsci

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:02

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Нови велики проблем се јавио у њемачкој војсци
Foto: Tanjug / AP / Sven Hoppe

Oružane snage Njemačke /Bundesver/ registrovale su porast broja prijava o sumnji na desničarski ekstremizam među vojnim osobljem u prošloj godini, javio je danas VDR, pozivajući se na podatke njemačkog Ministarstva odbrane.

U izvještaju se navodi da su u Bundesveru u prošloj godini registrovana 302 incidenta povezana sa desničarskim ekstremizmom, u poređenju sa 280 u 2024. godini.

Približno 350 vojnih lica podvrgnuto je pažljivoj kontroli bezbjednosnih agencija u tom pogledu, a više od 90 pripadnika vojske je otpušteno iz nakon sprovedenih istraga, navodi VDR.

Prema podacima iz izvještaja, rasističke i ksenofobne izjave vojnog osoblja zabilježene su u oko 70 slučajeva.

Osim toga, prijavljeno je i da su vojnici u pojedinim situacijama koristili nacistički pozdrav, prenosi Srna.

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Tagovi :

bundesver

Njemačka

Desničarski ekstremizam

nacisti

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