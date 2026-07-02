Dječak (11) se probudio sa šišmišem na licu: Umro od bjesnila

Jedanaestogodišnji dječak u Kanadi je umro od besnila nakon što se probudio sa palicom na licu dok je boravio sa porodicom u vikendici u Ontariju 2024. godine. Iako se incident dogodio prije dvije godine, detalji slučaja objavljeni su tek u ponedjeljak u časopisu Kanadskog ljekarskog udruženja, izvještava Bi-Bi-Si .

Tragičan ishod nakon kontakta sa slijepim mišem

Dječak, čije ime nije objavljeno, otjerao je slijepog miša od svog lica, a njegov otac je uhvatio životinju u kontejner i pustio je napolje. Pošto dječak nije imao vidljivih povreda, a roditelji nisu primjetili ništa neobično u ponašanju slijepog miša, nisu odmah potražili medicinsku pomoć. Međutim, 19 dana kasnije, dječak je počeo da osjeća utrnulost i otok u licu.

Potraga za dijagnozom i iznenadno pogoršanje

U danima koji su uslijedili, njegova porodica ga je nekoliko puta vodila na hitnu pomoć, a ljekari su pokušavali da utvrde uzrok njegovih simptoma. U početku je hitna pomoć posumnjala na Belovu paralizu, privremenu slabost mišića na jednoj strani lica, i prepisala antivirusne lijekove.

Zatim je ponovo primljen u bolnicu, prvobitno sa pretpostavljenom dijagnozom herpesa u ustima i desnima, da bi se vratio već sljedećeg dana zbog slabosti na desnoj strani lica.

Zdravlje Dječak preminuo od bjesnila nakon što mu je šišmiš sletio na glavu

Dok je čekao da bude primljen u bolnicu, dobio je temperaturu od 39°C, otežano gutanje, konfuziju i vizuelne halucinacije. Njegovo stanje se istog dana brzo pogoršalo, što je dovelo do njegove intubacije i prijema na odjeljenje intenzivne nege za djecu.

Potvrda besnila i smrtni ishod

Ljekari sa Odjeljenja za pedijatriju i zdravlje djece na Univerzitetu u Manitobi su snažno posumnjali na besnilo. Nekoliko dana kasnije, testovi su potvrdili da je dječak zaražen virusom besnila, a Kanadska agencija za inspekciju hrane identifikovala je soj virusa kao soj koji potiče od slijepih miševa.

Dječak je preminuo 17 dana nakon što je primljen u bolnicu. U izvještaju se navodi da nije imao istoriju alergija, kontakta sa bolesnim ljudima, ujeda krpelja niti je nedavno putovao van zemlje.

Bjesnilo je rijetko, ali je prevencija ključna

Infekcije besnila su izuzetno rijetke u Kanadi, gde je od 1924. godine zabilježeno 28 smrtnih slučajeva ljudi. Kanadsko veterinarsko medicinsko udruženje kaže da je to posljedica uspješnih programa vakcinacije. „Niska stopa bjesnila je rezultat široko rasprostranjenih i kontinuiranih programa vakcinacije, a odsustvo ovih programa može i dovešće do ponovnog pojavljivanja bolesti“, kaže udruženje.

Stručnjaci upozoravaju da svaki direktan ljudski kontakt sa slijepim mišem zahtjeva postekspozicionu profilaksu - medicinski tretman koji se primjenjuje odmah nakon mogućeg kontakta sa zaraženom životinjom. Kada se simptomi razviju, infekcija besnilom je gotovo uvijek fatalna, zaključuje se u izvještaju.

(indeks)