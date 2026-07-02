Dječak (11) se probudio sa šišmišem na licu: Umro od bjesnila

Autor:ATV redakcija
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Jedanaestogodišnji dječak u Kanadi je umro od besnila nakon što se probudio sa palicom na licu dok je boravio sa porodicom u vikendici u Ontariju 2024. godine. Iako se incident dogodio prije dvije godine, detalji slučaja objavljeni su tek u ponedjeljak u časopisu Kanadskog ljekarskog udruženja, izvještava Bi-Bi-Si .
Dječak, čije ime nije objavljeno, otjerao je slijepog miša od svog lica, a njegov otac je uhvatio životinju u kontejner i pustio je napolje. Pošto dječak nije imao vidljivih povreda, a roditelji nisu primjetili ništa neobično u ponašanju slijepog miša, nisu odmah potražili medicinsku pomoć. Međutim, 19 dana kasnije, dječak je počeo da osjeća utrnulost i otok u licu.
U danima koji su uslijedili, njegova porodica ga je nekoliko puta vodila na hitnu pomoć, a ljekari su pokušavali da utvrde uzrok njegovih simptoma. U početku je hitna pomoć posumnjala na Belovu paralizu, privremenu slabost mišića na jednoj strani lica, i prepisala antivirusne lijekove.
Zatim je ponovo primljen u bolnicu, prvobitno sa pretpostavljenom dijagnozom herpesa u ustima i desnima, da bi se vratio već sljedećeg dana zbog slabosti na desnoj strani lica.
Zdravlje
Dječak preminuo od bjesnila nakon što mu je šišmiš sletio na glavu
Dok je čekao da bude primljen u bolnicu, dobio je temperaturu od 39°C, otežano gutanje, konfuziju i vizuelne halucinacije. Njegovo stanje se istog dana brzo pogoršalo, što je dovelo do njegove intubacije i prijema na odjeljenje intenzivne nege za djecu.
Ljekari sa Odjeljenja za pedijatriju i zdravlje djece na Univerzitetu u Manitobi su snažno posumnjali na besnilo. Nekoliko dana kasnije, testovi su potvrdili da je dječak zaražen virusom besnila, a Kanadska agencija za inspekciju hrane identifikovala je soj virusa kao soj koji potiče od slijepih miševa.
Dječak je preminuo 17 dana nakon što je primljen u bolnicu. U izvještaju se navodi da nije imao istoriju alergija, kontakta sa bolesnim ljudima, ujeda krpelja niti je nedavno putovao van zemlje.
Infekcije besnila su izuzetno rijetke u Kanadi, gde je od 1924. godine zabilježeno 28 smrtnih slučajeva ljudi. Kanadsko veterinarsko medicinsko udruženje kaže da je to posljedica uspješnih programa vakcinacije. „Niska stopa bjesnila je rezultat široko rasprostranjenih i kontinuiranih programa vakcinacije, a odsustvo ovih programa može i dovešće do ponovnog pojavljivanja bolesti“, kaže udruženje.
Stručnjaci upozoravaju da svaki direktan ljudski kontakt sa slijepim mišem zahtjeva postekspozicionu profilaksu - medicinski tretman koji se primjenjuje odmah nakon mogućeg kontakta sa zaraženom životinjom. Kada se simptomi razviju, infekcija besnilom je gotovo uvijek fatalna, zaključuje se u izvještaju.
(indeks)
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