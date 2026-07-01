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Poznati bokser divljao u avionu, pa pao mrtav čim su mu stavili lisice

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ATV redakcija
01.07.2026 22:09

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Авион
Foto: pexels/ Mathew Browne

Kalum Ker (35), britanski bokser bez rukavica i otac troje djece, izazvao je niz incidenata tokom leta britanske avio-kompanije "Džet 2" sa Larnake na Kipru prema Mančesteru u Velikoj Britaniji: pljuvao je posadu, šutirao vrata kokpita i čak udario glavom jednog putnika.

Kada je avion sletio, policija je ušla u letjelicu, poslije čega se onesvijestio. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je preminuo.

Tragedija se dogodila u noći između 21. i 22. juna, prenosi švajcarski portal "Blik". Prema navodima policije, putnik se prvo posvađao sa svojom partnerkom i počeo da prijeti. Svoj gnjev je potom usmjerio ka posadi.

Pljuvao posadu, putnika udario glavom

Kada su ga opomenuli, muškarac je postao još agresivniji. Pio je alkohol, udarao u pregrade za ručni prtljag iznad sjedišta i u vrata kokpita, i prijetio drugim putnicima da će ih napasti. U jednom trenutku je pljunuo člana posade i udario glavom jednog putnika.

Putnici su uspjeli da savladaju boksera - vezali su ga i zadržali sve dok avion nije sletio. Po slijetanju, petorica policajaca je ušla u letjelicu, stavili su mu lisice, ali su ubrzo ustanovili da je bez svijesti.

"Uprkos pokušajima reanimacije i činjenici da je hitno prevezen u bolnicu, muškarac je preminuo", saopštila je policija.

"Bio je otac troje male djece"

"Kalum je bio otac troje prelijepe male djece. Bio je ljubitelj sporta i imao je zlatno srce", napisali su njegovi voljeni, prenio je "Bi-Bi-Si".

Ovim povodom se oglasila i niskobudžetna avio-kompanija "Džet 2" u čijem se avionu dogodio incident.

"Svjesni smo da je putnik, nažalost, preminuo nakon što je prebačen u bolnicu. Izražavamo iskreno saučešće porodici i prijateljima. S obzirom na to da je istraga u toku, ne bi bilo primjereno da sada dalje komentarišemo", saopštila je kompanija.

Istraga u toku

Istraga o smrti boksera Kaluma Kera je u toku, prenosi Blik.

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