Centar za liječenje ebole zapaljen: Ubijen jedan policajac

Na istoku DR Kongo zapaljen je centar za liječenje ebole. Tokom nereda je ubijen jedan policajac, a dvije osobe su povrijeđene.

Nekoliko pacijenata zaraženih ebolom, zajedno sa pojedincima koji pokazuju simptome virusa opasnog po život, pobjeglo je iz centra za liječenje u selu Bafvabango, u provinciji Ituri, prenijela je agencija DPA.

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Grupa gnjevnih mladih ljudi pokušala je da blokira bezbjedno sahranjivanje žrtve za koju se sumnjalo da je umrla od ebole, uprkos tome što je porodica već dala pristanak.

Centar je potpuno izgorio, a medicinsko osoblje nije nastavilo rad jer se plaši za bezbjednost.

U DR Kongu je potvrđeno blizu 400 smrtnih slučajeva od ebole, prenosi Srna.

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Virus nastavlja da se širi istočnim dijelom Konga jer nepovjerenje među lokalnim zajednicama otežava napore medicinskih i humanitarnih radnika.