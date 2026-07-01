Snimljena smrt: Planinar poginuo dok je pozirao pred kamerom

Planinar Kajo Arabal (44) pao je sa staze Pedra do Makako u nedjelju u Marici, Rio de Žaneiro, nakon što se popeo na vrh stijene da bi se fotografisao, a potom je izgubio ravnotežu.

On je pao sa visine skoro 150 metara ravno u smrt kada je pozirao za fotografiju na živopisnom mjestu.

Ekonomija EU uvela takse od 3 evra za proizvode s Temua: Šta to znači za kupce u BiH?

Zastrašujući snimak koji je snimila žena u grupi prikazuje ga kako se pozicionira u uskom otvoru na velikoj stijeni.

Planinar zatim počinje da se spušta niz stijenu unazad prije nego što okrene tijelo licem prema naprijed. Žena koja ga je snimala je planinara upozorila da bude oprezan samo nekoliko trenutaka prije fatalne nesreće.

Čuli su se jezivi krici posmatrača dok je pokušavao manevar i izgubio ravnotežu na litici, pavši sa oko 147 metara.

Ekipe hitne pomoći pozvane su na lice mjesta oko 11:40 časova i pokrenule su operaciju potrage, gdje su vatrogasci i timovi civilne zaštite radili oko četiri sata da bi stigli do lokacije, koristeći sisteme konopaca i vazdušnu podršku zbog ograničenog pristupa.

Gospodin Arabal je bio dio grupe koja je vodila posjetioce iz Araruame duž planinarske rute i navodno mu je to bio prvi put na stazi.

Region Velika zapljena u Zagrebu: Oduzeti testosteroni i steroidi

Lokalni zvaničnici napominju da staza uopšte nema smjernih ili upozoravajućih znakova duž rute.

Instruktor spasavanja Mateus Moura je pomagao u operaciji i opisao je spasavanje kao složeno zbog guste šume i strmog terena.

Rekao je da su timovi morali da se penju i koriste uže da bi došli do planinara, koji je već bio mrtav kada je pronađen.

Instruktor je takođe napomenuo da je gospodin Arabal sišao sa pogrešne strane stijene prije kobnog pada.

Posjetioci se obično penju na stijenu radi fotografisanja, a tragična smrt je označila drugu fatalnu planinarsku nesreću u Marici za manje od dvije nedjelje.

Rozmari Garsija (59) pala je sa litice u zip-lajn parku u pećini Spar 14. juna.

Učestvovala je u grupnoj aktivnosti od oko 15 ljudi kada je pratila kratku, strmu stazu prema mjestu za spuštanje užinom unutar pećine - poznatom kompleksu za avanturističke sportove.

Društvo RHMZ Srpske izdao upozorenje

Očevici su rekli da je bila potpuno opremljena zaštitnom opremom, uključujući kacigu, rukavice i drugu zaštitnu opremu, dok se kretala duž rute.

Prema izjavama datim policiji, do pada je došlo dok je Garsija nanosila sredstvo protiv insekata na tijelo, stojeći na kosini.

Kako se navodi, noga joj se okliznula kada je podigla jedan ud, zbog čega je izgubila ravnotežu i pala ka strmoj padini, piše Dejli Mejl.

Navodi se da je žena odbačena ka provaliji prije nego što je pala sa visine od oko 30 metara.

Svijet Radnik uzimao novac ranije, pa lagao da boluje od raka: Prevario i vrtić

Vodič koji se nalazio u blizini Garsije pokušao je da je uhvati, ali nije uspio da spriječi pad zbog strmog terena.