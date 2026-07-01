Vens: Od Iranaca sve zavisi

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da Donald Tramp neće narediti nastavak neprijateljstava protiv Irana osim ako to ne bude zahtijevala situacija.

On je rekao da SAD nikada ne smiju da bacaju bombe "tek tako", tvrdeći da američki predsjednik nikada neće tražiti od vojske da to uradi.

"Ne mogu da se obavežem ni na šta, jer očigledno zavisi od toga šta će Iranci na kraju da urade. Ono na šta se mogu obavezati jeste da predsjednik neće vratiti našu vojsku osim ako ne bude morao, osim ako za to ne bude postojala jasno definisana svrha", rekao je Vens novinarima, prenosi Srna.

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Iran i SAD su 18. juna potpisali memorandum koji predviđa prekid vojnog sukoba koji je počeo 28. februara.

Dokument postavlja rokove za SAD da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka i za Iran da obnovi plovidbu brodova u Ormuskom moreuzu.