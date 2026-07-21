Novi detalji iz optužnice protiv braće Tejt: Davili žrtve do besvijesti, silovali i tukli kaišem

Nakon što su ozloglašeni influenseri Endru (Andrew) i Tristan Tejt uhapšeni na Floridi po potjernici iz Velike Britanije, nedavno otpečaćeni sudski dokumenti otkrili su zastrašujuće detalje novih optužbi s kojima se braća suočavaju.

Optužbe uključuju brutalna silovanja, davljenja i posjedovanje dječije pornografije.

Dokumenti, objavljeni nakon njihovog pojavljivanja pred sudom u Majamiju, detaljno opisuju iskaze žrtava koje su britanskoj policiji prijavile teško seksualno i fizičko zlostavljanje.

Prema novim dokumentima, britanske vlasti podigle su protiv braće optužnice u ukupno 59 tačaka, nakon istrage u kojoj su učestvovale četiri nove žrtve.

Kontroverzni influenser Endru Tejt sada se tereti po ukupno 42 tačke optužnice. Među novootpečaćenim slučajevima navedena su potresna svjedočenja dvije žrtve.

Jedna od njih tvrdi da ju je Endru 2015. godine, tokom napada u njenom domu, gurnuo i davio dok nije izgubila svijest, nakon čega ju je silovao.

Druga žrtva izjavila je da ju je Endru 2014. godine prikovao za krevet, onemogućio joj da diše i silovao. Navela je da se u tim trenucima plašila da se neće zaustaviti i da će je ubiti.

Pored optužbi za silovanje, trgovinu ljudima i fizičke napade, Endru Tejt suočava se i sa 19 tačaka optužnice koje se odnose na posjedovanje nepristojnih snimaka djece i ekstremne pornografije, potvrdila je policija Bedfordšira.

Novi dokumenti teško terete i njegovog mlađeg brata Tristana Tejta, koji se sada suočava sa 17 tačaka optužnice.

Prema navodima britanskih istražitelja, Tristan je od 2012. do 2013. godine više puta silovao ženu s kojom je bio u dugogodišnjoj vezi.

U dokumentima se navodi da ju je davio do besvijesti, udarao kaišem, nanoseći joj teške modrice i otoke po tijelu, te da joj je jednom prilikom nanio i vidljive povrede oka.

Tužioci navode da posjeduju obimne dokaze, uključujući izjave svjedoka, elektronsku prepisku i fotografije koje potkrepljuju ove tvrdnje.

Braća Tejt, koja imaju dvojno američko i britansko državljanstvo, uhapšena su 18. jula dok su putovala na bokserski događaj u Majamiju. Prethodno su boravila u Rumuniji, gdje se protiv njih i dalje vodi postupak zbog organizovanog kriminala i trgovine ljudima, ali su, nakon ukidanja zabrane putovanja, privatnim avionom odletjela na Floridu.

Njihov advokatski tim negirao je sve optužbe, tvrdeći da su one „politički motivisane“, te je javno pozvao administraciju predsjednika Donalda Trampa da interveniše i spriječi njihovo izručenje Velikoj Britaniji.

Konačnu odluku o izručenju Velikoj Britaniji, u skladu s postojećim bilateralnim sporazumima, donijeće američki državni sekretar Marko Rubio. U međuvremenu su i vlasti na Floridi pokrenule sopstvenu krivičnu istragu protiv kontroverznih influensera.

(Kliks)