Za šta se terete Endru i Tristan, skoro 60 optužbi na račun braće

Braća Endru i Tristan Tejt, kontroverzni influenseri i bivše rijaliti zvijezde, posljednjih godina nalaze se u centru jedne od najvećih međunarodnih istraga koje se odnose na seksualno nasilje, trgovinu ljudima i organizovani kriminal.

Protiv njih se vode postupci u Velikoj Britaniji i Rumuniji, dok je na Floridi pokrenuta zasebna krivična istraga.

Najnoviji razvoj događaja uslijedio je nakon njihovog hapšenja u Majamiju po zahtjevu britanskih vlasti za izručenje. Tužilaštvo Velike Britanije u međuvremenu je podiglo dodatne optužnice, pa se braća sada suočavaju sa ukupno 59 krivičnih djela.

Obojica negiraju sve optužbe.

Ukupno 59 optužbi

Prema navodima britanskog Krunskog tužilaštva i policije Bedfordšira, Endru Tejt (39) suočava se sa 42 krivične optužbe, dok se njegov brat Tristan Tejt (37) tereti po 17 tačaka optužnice.

Najnovije optužbe podignute su nakon što je policija prikupila nove dokaze i saslušala dodatne žrtve.

Prema saopštenju tužilaštva, istraga sada obuhvata iskaze sedam žena, a navodna krivična djela počinjena su u periodu od jula 2010. do avgusta 2017. godine na području istočne Engleske.

Za šta je optužen Endru Tejt?

Endru Tejt suočava se sa ukupno 42 optužbe, među kojima su:

višestruka silovanja,

trgovina ljudima,

seksualna eksploatacija žena,

fizički napadi,

posjedovanje nepristojnih fotografija djeteta,

druga krivična djela povezana sa seksualnim nasiljem i iskorišćavanjem.

Najnovijom optužnicom dodato mu je još sedam tačaka za silovanje, kao i nove optužbe koje se odnose na trgovinu ljudima i posjedovanje nepristojnih fotografija djeteta.

Pored krivičnog postupka, protiv njega se u Velikoj Britaniji vodi i građanska parnica, koju su pokrenule četiri žene tvrdeći da ih je silovao, zlostavljao i vršio prinudnu kontrolu nad njima.

Za šta je optužen Tristan Tejt?

Tristan Tejt tereti se za ukupno 17 krivičnih djela.

Optužnica obuhvata:

silovanje,

seksualni napad,

trgovinu ljudima,

organizovanje i omogućavanje trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije,

druga krivična djela povezana sa seksualnim iskorišćavanjem žena.

Najnovijom optužnicom dodate su mu još dvije optužbe za silovanje i tri optužbe za organizovanje ili omogućavanje trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.

Optužbe u Rumuniji

Pored postupka u Velikoj Britaniji, braća Tejt već nekoliko godina nalaze se pod istragom rumunskog tužilaštva.

Rumunske vlasti ih terete za:

trgovinu ljudima,

formiranje organizovane kriminalne grupe,

seksualnu eksploataciju žena.

Prema navodima rumunskih istražitelja, grupa je navodno vrbovala žene obećavajući im emotivne veze, a zatim ih primoravala da proizvode pornografski sadržaj za internet platforme, od čega su ostvarivani veliki prihodi.

Braća Tejt odbacuju i ove optužbe.

Istraga i na Floridi

Nakon što su rumunske vlasti prošle godine ublažile zabranu napuštanja zemlje, Endru i Tristan Tejt privatnim avionom otputovali su na Floridu.

Po dolasku u Majami uhapšeni su po zahtjevu britanskih vlasti za izručenje.

Istovremeno, državni tužilac Floride Džejms Utmajer potvrdio je da se protiv braće vodi i aktivna krivična istraga u toj američkoj saveznoj državi, iako detalji za sada nisu saopšteni.

Kako je došlo do novih optužbi?

Britansko Krunsko tužilaštvo navodi da su nove optužnice podignute nakon što je policija Bedfordšira dostavila dodatni dokazni materijal.

Time je broj navodnih žrtava povećan na sedam, a protiv braće je odobreno još 38 novih optužbi, čime je ukupan broj porastao na 59.

Policija Bedfordšira i Hertfordšira opisala je istragu kao jednu od najsloženijih koje trenutno vodi, navodeći da je prikupljanje dokaza trajalo godinama.

Slijedi borba protiv izručenja

Poslije hapšenja u Majamiju, protiv braće je pokrenut postupak za izručenje Velikoj Britaniji.

Američki sud prvo će odlučiti da li su ispunjeni uslovi iz sporazuma o ekstradiciji između SAD i Velike Britanije, nakon čega konačnu odluku donosi američki državni sekretar.

Advokat braće Tejt, Džozef Mekbrajd, najavio je da će se oni svim pravnim sredstvima boriti protiv izručenja.

On tvrdi da su optužbe politički motivisane i da su podignute kako bi se izvršio pritisak na njegove klijente.

Braća negiraju sve optužbe

Endru i Tristan Tejt od početka tvrde da nisu počinili nijedno krivično djelo.

Njihov advokat nakon hapšenja izjavio je da su braća nevina i da će to, kako tvrdi, dokazati pred sudom.

S druge strane, advokat koji zastupa nekoliko žena koje su podnijele prijave protiv Endrua Tejta ocijenio je da se braća terete za neka od najtežih krivičnih djela, uključujući višestruka silovanja i trgovinu ljudima, te da je došlo vrijeme da se o tim optužbama odlučuje pred sudom.

Za sada nijedan od postupaka protiv braće Tejt nije pravosnažno okončan, a oni se, prema zakonu, smatraju nevinim dok se njihova eventualna krivica ne dokaže pred nadležnim sudovima, prenosi Nova.rs