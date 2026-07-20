Tramp najavio odmazdu nakon pogibije tri američka vojnika

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Iranu oštrom odmazdom nakon pogibije još tri američka vojnika u eskalirajućem sukobu.

"Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće višestruko za to ubistvo!", napisao je Tramp na platformi "Trut sošl".

On je dodao da je takva direktiva proslijeđena ministru odbrane Pitu Hegsetu, načelniku Generalštaba Danijelu Kejnu i ostalim vojnim komandantima.

Tramp nije precizirao detalje akcije koju je naredio američkoj vojsci.

Dva američka vojnika poginula su u petak u Jordanu, a treći je nastradao tokom kontrolisane detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstava iz oborenog iranskog drona.

Prema zvaničnim podacima američke administracije, u sukobu sa Iranom do sada je poginulo 17 američkih vojnika, prenosi Srna.