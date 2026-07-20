Logo

Tramp najavio odmazdu nakon pogibije tri američka vojnika

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 20:35

Komentari:

0
Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Iranu oštrom odmazdom nakon pogibije još tri američka vojnika u eskalirajućem sukobu.

"Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće višestruko za to ubistvo!", napisao je Tramp na platformi "Trut sošl".

On je dodao da je takva direktiva proslijeđena ministru odbrane Pitu Hegsetu, načelniku Generalštaba Danijelu Kejnu i ostalim vojnim komandantima.

Tramp nije precizirao detalje akcije koju je naredio američkoj vojsci.

Dva američka vojnika poginula su u petak u Jordanu, a treći je nastradao tokom kontrolisane detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstava iz oborenog iranskog drona.

Prema zvaničnim podacima američke administracije, u sukobu sa Iranom do sada je poginulo 17 američkih vojnika, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Amerika

Sukob

poginuli vojnici

odmazda

prijetnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јудит Полгар шаховска легенда

Svijet

Judit Polgar odbila nominaciju za predsjednika Mađarske

55 min

0
Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Svijet

Novi Trampov predsjednički avion biće spreman za mjesec dana

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Netanjahu neće biti uhapšen u Americi

1 h

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Preusmjereno sedam brodova, jedan onesposobljen

2 h

0

  • Najnovije

21

11

Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

21

05

Biciklisti po kršu i kamenju u trci za sirom

21

00

Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

20

57

Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

20

51

EU zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima