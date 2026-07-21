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Šok na vitrinama: Kilogram teletine u BiH prešao četrdeset KM

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 10:48

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Шок на витринама: Килограм телетине у БиХ прешао четрдесет КМ
Foto: ATV

Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine suočava se sa drastičnim poskupljenjima, a kilogram kvalitetnijeg telećeg mesa postao je luksuz koji mnogi ne mogu priuštiti.

Jedna građanka Tuzle ostala je šokirana cijenom teletine u lokalnoj mesnici, gdje je za kilogram mesa morala izdvojiti više od četrdeset maraka. Ova situacija otvorila je pitanje do kada će cijene osnovnih životnih namirnica nastaviti da rastu i kako porodice sa prosječnim ili minimalnim primanjima mogu pratiti ovakav tempo poskupljenja.

"Željela sam da kupim kilogram teletine i da napravim ručak svojim unucima, ali kada sam vidjela cijenu, zapitala sam se kako ćemo dalje. Za jedan porodični ručak danas treba izdvojiti iznos koji mnogi ljudi nemaju ni za nekoliko dana života", ispričala je ona.

Njeno iskustvo nije izolovan slučaj. U banjalučkim mesnicama teleći but prodaje se i do četrdeset i sedam maraka po kilogramu, plećka oko četrdeset i dvije marke, dok kilogram teletine sa kostima košta približno trideset i pet maraka. Pojedine prodavnice imaju nešto niže cijene, ali se one i dalje kreću između dvadeset i sedam i trideset i pet maraka.

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U većim gradskim sredinama u BiH cijene su dodatno skočile, pa teleći biftek u pojedinim objektima dostiže i oko šezdeset i pet maraka po kilogramu, dok teleća šnicla košta približno trideset i sedam maraka.

Kao glavni razlozi novih poskupljenja navode se rast cijena električne energije, goriva, plata, transporta i nabavke stoke. Cijena žive vage junadi povećana je na približno osam maraka po kilogramu, bez uračunatih dodatnih troškova prerade i prodaje.

Najveći teret ovakvog udara na džep snose penzioneri, nezaposleni i porodice sa više djece. Kupovina mesa sve češće se svodi na svega nekoliko stotina grama, a kilogram kvalitetnije teletine za mnoge je postao luksuz rezervisan samo za posebne prilike, prenosi GPMaljevac.

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Cijene

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