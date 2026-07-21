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Stiže kataklizma: Spremite se za oluju, grad i nevrijeme!

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 08:13

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киша облачно невријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, ali popodne i uveče stižu pljuskovi, grmljavina i lokalne nepogode.

U Republici Srpskoj jutros je promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Oblačnost sa kišom premješta se od jugozapada ka jugu, dok je vjetar slab i promjenljiv.

Temperatura izmjerena u osam časova: Čemerno trinaest, Kalinovik, Novi Grad i Sokolac petnaest, Mrakovica, Prijedor, Srebrenica, Gacko i Kneževo šesnaest, Banjaluka, Drinić i Srbac sedamnaest, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad i Foča osamnaest, Rudo, Šipovo, Višegrad i Ribnik devetnaest, Bijeljina dvadeset, Bileća dvadeset i dva, te Trebinje dvadeset i pet stepeni.

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Količina padavina u protekla dvadeset i četiri časa: Srbac jedan zarez jedan, Prijedor tri zarez jedan, Mrakovica tri zarez pet, Rudo tri zarez šest, Srebrenica tri zarez osam, Ribnik četiri, Novi Grad četiri zarez jedan, Drinić četiri zarez četiri, Šipovo četiri zarez šest, Kalinovik četiri zarez osam, Han Pijesak pet zarez tri, Bijeljina pet zarez sedam, Zvornik šest, Doboj i Kneževo šest zarez četiri, Sokolac sedam zarez sedam, Višegrad osam zarez jedan, Banjaluka osam zarez devet, Mrkonjić Grad deset zarez šest i Foča šesnaest zarez tri litra po kvadratnom metru.

Danas se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo u prvom dijelu dana, a samo na zapadu ponegdje je moguća prolazna kiša. Na jugu ostaje vrlo toplo. Popodne i uveče očekuje se nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar kao i pojavu grada. Na jugu se uveče i naredne noći očekuju jači pljuskovi i nepogode.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, a uveče umjeren do jak sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od dvadeset i pet do trideset stepeni, na jugu oko trideset i četiri stepena, a u višim predjelima od dvadeset i jednog stepena.

U Banjaluci će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo u prvom dijelu dana. Popodne i uveče očekuje se nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha biće oko dvadeset i osam stepeni.

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