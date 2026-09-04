Upravo je izglasana nova karta svijeta: Jedna zemlja bila protiv

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u petak je velikom većinom glasova podržala rezoluciju kojom se želi podstaći korišćenje karata svijeta koje preciznije prikazuju stvarnu veličinu kontinenata.

Za rezoluciju su glasale 164 države, jedna je bila protiv, a šest uzdržano. Jedini glas protiv stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država.

Inicijativu je pokrenuo Togo, uz podršku svih 54 članice Afričke unije.

I am pleased to announce that the Equal Earth world map is now available in Macedonian, thanks to Daniel Evrosimoski, plus 18 other languages. You can download them for free here: https://t.co/mCHI9I8NBQ pic.twitter.com/r0F9xxk87y — Tom Patterson (@MtnMapper) June 1, 2026

Cilj je smanjiti oslanjanje na tradicionalnu Merkatorovu projekciju, koja se koristi vijekovima, ali značajno iskrivljuje veličinu pojedinih područja. Merkatorovu kartu je 1569. godine predstavio flamanski kartograf Gerardus Merkator, prvenstveno kako bi pomorcima olakšao navigaciju. Problem je u tome što se na njoj područja udaljenija od ekvatora prikazuju znatno većima nego što su u stvarnosti.

Najpoznatiji je primjer Afrika, koja na Merkatorovoj karti izgleda približno kao Grenland, iako je afrički kontinent čak oko 14 puta veći od te danske teritorije. Togo zato promoviše Equal Earth, projekciju predstavljenu 2018. godine koja znatno preciznije prikazuje međusobnu veličinu kontinenata. Pristalice inicijative smatraju da bi njena šira upotreba pomogla da se promijeni način na koji ljudi doživljavaju Afriku i druge dijelove globalnog juga.

Iako rezolucije Generalne skupštine UN nisu pravno obavezujuće, njeno usvajanje moglo bi da podstakne promjene u školskim udžbenicima, obrazovanju i digitalnim kartama. Togo se nada da će se o praktičnoj primjeni odluke razgovarati i sa Uneskom, Afričkom unijom i tehnološkim kompanijama.

Pristalice kampanje #CorrectTheMap tvrde da Merkatorova projekcija nije samo kartografsko pitanje, već da decenijama utiče i na percepciju značaja pojedinih dijelova svijeta. Zbog toga su njeni kritičari koristili i izraz „kartografski kolonijalizam“.

„Vrijeme je da promijenimo narativ“, poručio je togoanski ministar spoljnih poslova Robert Dusi, koji predvodi inicijativu.