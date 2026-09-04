Eskalirao ekonomski rat protiv Irana, Amerikanci sankcionisali i banku u Turskoj

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije banci u Turskoj koju su opisali kao ključnu finansijsku liniju spasa za Iran.

Kako je navedeno na stranici OFAK-a, sankcionisana je istanbulska „Golden Global banka“ koja je, prema informacijama iz SAD, prebacivala velike iznose koje je Kina plaćala za iransku naftu, usmjeravajući prihod Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Sankcije koje pogađaju finansijsku instituciju u saveznici NATO-a označavaju eskalaciju operacije ministra finansija Skota Besenta, koja ima za cilj nanošenje tako teške ekonomske štete da, kako su naveli iz Bijele kuće, Iranci prihvate sporazum ili propadnu.

„Finansijske institucije i dalje na teži način otkrivaju da smo ozbiljni u vezi sa Operacijom „Ekonomski izopštenik“. Iako se nadamo da više neće biti potrebno sankcionisati nijednu banku, to u konačnici zavisi od toga koliko brzo će međunarodna zajednica doći pameti i prestati podržavati ubilački iranski režim“, rekao je Besent o akciji u petak.

Ističe i kako vlast u Americi prati sve korake koje institucije širom svijeta preduzimaju u cilju podrške Iranu.

„Znamo ko ste, znamo gdje ste i nastavićemo djelovati zajedno s našim saveznicima i partnerima sve dok ne zakopamo glavu iranske zmije“, poručio je američki ministar.

„Golden Global banka“, osnovana 2019. godine, predstavlja se kao prva investiciona banka u Turskoj koja sve svoje aktivnosti provodi u skladu sa principima finansiranja bez kamata.

Prema podacima veb stranice za finansijske informacije „TheBanks.EU“, ova banka je 35. po veličini u Turskoj i ima tržišni udio manji od desetine procenta, a „Golden Global“ kontroliše imovinu ekvivalentnu 517 miliona dolara.

Iako se „Golden Global“ predstavlja kao profesionalna kompanija, Ministarstvo finansija je utvrdilo da je banka osnovana kao dio iranske sumnjive mreže razmjene „rahbar“, koju čine paravanske organizacije koje „prebacuju prihode od nafte iz Kine u Tursku, gdje se oni potom mogu pretvoriti u gotovinu i zlato“, navodi se u dokumentu koji objašnjava ovu akciju.

Ministarstvo je saopštilo da su banka i njene podružnice „olakšale transakcije vrijedne desetine miliona dolara za Korpus islamske revolucionarne garde – Kuds snage (IRGC-QF) i pružile iranskom režimu ključni pristup korespondentskom bankarstvu koji mu omogućava međunarodni transfer sredstava“, prenosi Kliks.