Komesar za migracije podnio ostavku zbog prijetnji smrću

Komesar za migracije i inkluziju za pokrajinu Donja Saksonija, na sjeveru Njemačke, Deniz Kurku saopštio je da podnosi ostavku nakon što je dobio prijetnje smrću i pretrpio druga uznemiravanja povezana sa pucnjavom u kojoj je šest ljudi poginulo u ustanovi za majku i dijete u junu ove godine.

Kurku je naveo kao razloge naveo ozbiljno neprijateljstvo i animozitet, prijetnje po život i lažne optužbe vezane za napad u gradu Štadeu.

Istražioci tvrde da je Kurkuova tašta vozila automobil za bjekstvo 45-godišnjeg muškarca optuženog da je ubio šest radnika za zaštitu mladih u ustanovi u očiglednom sporu oko starateljstva.

Vlasti još utvrđuju kakvu je tačnu ulogu Kurkuova tašta igrala u napadu, prenosi DPA.

Kurku je rekao da više ne može da propisno obavlja svoje dužnosti u datim okolnostima, ukazujući na prijetnje protiv njega i lažne tvrdnje koje su se proširile u medijima i na društvenim mrežama.

Svijet Od vrućine u Njemačkoj preminulo više od 16.000 osoba

On je izjavio da nije poznavao osumnjičenog niti porodicu muškarca, da nije bio uključen u spor oko starateljstva i da nije imao prethodna saznanja o navodnom krivičnom djelu.

Osumnjičeni u incidentu je imao zakazan sastanak u objektu u Štadeu, zapadno od Hamburga. Sastanak se odnosio na starateljstvo nad njegovom tromjesečnom ćerkom. Dijete i njena majka nisu bile među šest žrtava.

Osumnjičeni napadač je pritvoren ubrzo nakon pucnjave.

Kurku je preuzeo funkciju komesara u novembru 2022. godine. Prema podacima državne kancelarije Donje Saksonije, kabinet namjerava da uskoro odluči o njegovom nasljedniku, prenosi Srna.