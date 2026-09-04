Pogođen aerodrom u Kijevu, gore avioni

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Ukrajinski mediji naveli da je ruskim dronovima pogođen aerodrom Žuljani u Kijevu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust oblak dima. Prema za sada nezvaničnim informacijama, pogođena su i dva aviona. Navodno gore dva stara putnička aviona sovjetske proizvodnje "Jak-40". Avioni, kako senavodi na društvenim mrežama, nisu letjeli od početka sukoba u Ukrajini. Takođe, ne zna se ni broj eventualnih žrtava, ili povrijeđenih osoba. RF udarila po samoletam v kievskom aэroportu Žulяnы, soobщil deputat Radы Gončarenko. Po ego dannыm, rečь idet o dvuh sovetskih passažirskih Яk-40. Meždu tem TASS soobщil, čto peregovorщiki SŠA Uitkoff i Kušner posetяt Moskvu i Kiev 5-6 sentяbrя https://t.co/rQDfmBRYZX pic.twitter.com/apVxnaUyxr — DW na russkom (@dw_russian) September 4, 2026

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