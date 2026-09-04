Logo

Pogođen aerodrom u Kijevu, gore avioni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 12:41

Komentari:

0
Погођен аеродром у Кијеву
Foto: Screenshot / X

Ukrajinski mediji naveli da je ruskim dronovima pogođen aerodrom Žuljani u Kijevu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust oblak dima.

Prema za sada nezvaničnim informacijama, pogođena su i dva aviona. Navodno gore dva stara putnička aviona sovjetske proizvodnje "Jak-40".

Avioni, kako senavodi na društvenim mrežama, nisu letjeli od početka sukoba u Ukrajini.

Takođe, ne zna se ni broj eventualnih žrtava, ili povrijeđenih osoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Линдзи Кленси гледа поротнике који седе у судници током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Svijet

Porota već šest dana bez odluke o presudi za majku koja je ubila troje djece

1 h

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Državljanin Srbije otišao u Španiju na ljetovanje, pa ostao bez noge: Autom ga 'pokosila' žena (84)

1 h

0
Најтоплије љето у Француској од када постоји мјерење

Svijet

Najtoplije ljeto u Francuskoj od kada postoji mjerenje

4 h

0
Воз удара у камион на пружном прелазу у Пољској.

Svijet

Voz udario u kamion iz BiH na pružnom prelazu: Kamera snimila trenutak nesreće

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima