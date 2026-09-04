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Ozvaničen početak kampanje SNSD-a u Istočnom Novom Sarajevu

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04.09.2026 13:13

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Почетак кампање СНСД-а за опште изборе 2026. у Источном Новом Сарајеву.
Foto: ATV

U Istočnom Novom Sarajevu danas je zvanično označen početak predizborne kampanje SNSD-a. Prvi predizborni plakat zalijepljen je simbolično ispred kancelarije OO SNSD Istočno Novo Sarajevo, čime je i zvanično otvorena kampanja na području ove opštine.

“SNSD kreće po još jednu pobjedu i ovo je kontinuitet pobijeda u Istočnom Novom Sarajevu. Sve ove godine kroz podršku stanovnika opštine jasno nam je pokazano da su politike SNSD-a politike koje su prihvatljive za građane opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo”, izjavio je kandidat za NSRS Jovan Katić.

Билборд ИНС почетак кампање
Bilbord INS početak kampanje
ATV

SNSD u ovu kampanju ide u dva jasna i nedjeljiva pravca, a to su očuvanje Republike Srpske i kontinuitet dobre saradnje između Vlade Republike Srpske i opštine Istočno Novo Sarajevo.

“Idemo dalje, cilj nam je da razvijamo i povezujemo sve ostale opštine našeg grada, narodni poslanik je glas naroda i bitno je da se naš glas čuje u Narodnoj Skupštini Republike Srpske”, rekla je kandidat za NSRS, Biljana Lalović.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Ljubiša Ćosić poručio je da SNSD nikada nije dijelio ljude i da svih ovih godina od kako su na vlasti sve posmatraju jedinstveno, bez ikakvih poltičkih razlika.

“Bez obzira što naši politički protivnici nama nekada kažu da postoje neke razlike na kojima mi insistiramo, mi smo ipak faktor okupljanja, faktor sigurnosti i faktor jednistva”, rekao je Ćosić.

ИНС почетак кампање
INS početak kampanje
ATV

Opšti izbori održaće se 4. oktobra, a kandidatska lista SNSD-a u izbornoj jedinici 8 broji 9 kandidata.

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Tagovi :

Istočno Novo Sarajevo

Istočno Sarajevo

Ljubiša Ćosić

Jovan Katić

Izbori 2026

SNSD

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