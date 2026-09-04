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U nedjelju bez struje 6.000 potrošača u Bijeljini

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04.09.2026 12:35

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Струја
Foto: ATV

U Bijeljini će u nedjelju, 6. septembra, bez električne energije biti 6.000 potrošača tokom godišnjeg remonta trafostanice "Bijeljina tri" i pripadajućih dalekovoda, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Električnu energiju od 8.00 do 15.00 časova neće imati potrošači u širem centru grada, u naseljima Galac, Bukreš i dijelovima naselja Pet jezera, Bogdanovića plac i Tombak.

Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Centar dva", "Park", "Karađorđeva", "Stadion" i "Kruševlje tri".

Detaljan spisak ulica koje će biti obuhvaćene planskim zastojem objavljen je na sajtu preduzeća.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

električna energija

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