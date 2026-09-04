Doktor Gudelj: Smišljeno, Ratko Mladić je ubijen

Doktor Ognjen Gudelj, koji je bio član medicinskog tima odbrane rekao je da je istina sve što je Darko Mladić rekao, te da je general Ratko Mladić ubijen u Haškom tribunalu, odnosno ubijen nečinjenjem doktora.

"Kada nekome ne mjerite krvni pritisak svakodnevno, ne bavite laboratorijske analize, vi ne pratite bubrežnu funkciju, to je defakto ubistvo. Ako ne radite mjesec dana, to je smišljeno ubistvo, ako mu ne dajete lijekove za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. Čekajte, gdje su rezultati mjerenja krvnog pritiska? Oni kažu 'mi smo odlučili da ne mjerimo krvni pritisak', to je veliki šok za mene kao kardiologa. Kažu 'odlučili smo da mu ne vadimo analize, jer želimo da ga poštedimo bola'. Teško je to slušati, da vas neko pravi budalom", kaže Gudelj na konferenciji za novinare.

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"Čekajte, na osnovu čega mu dajete lijekove, procjenjujete bolest. Pa znate 'odlučili smo da mu ukinemo lijek na dijabetes'. Tada shvatite da je đavo odnio šalu, na sve to dobijete temperaturnu listu, da mu se daju lijek fentanil. Fentanil je lijek koji je narkotik, izlučuje se preko bubrega i dolazi do prestanka mokrenja. General u to vrijeme ima kateter, bubrezi su stali sa radom i pitanje je kada će se njegov život okončati. Moj odgovor je identičan kao Darkov, kao ljekar koji ima svu dokumentaciju, kada sam pitao dobio sam. Poslije sam saznao kada sam pitao advokata, htio sam da podnesem tužbu, ali njih niko ne može da tuži. Sve svjetske preporuke u liječenju se ne slažu sa vašim modalitetom liječenja i to će da košta nekoga jako mnogo. Zamolio sam tada da dobijem aparat za mjerenje pritiska generala Mladića, rekla mi je da joj je žao, ali da nemaju aparat za mjerenje pritiska", kazao je Gudelj.