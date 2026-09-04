Bitno: Toksična pozitivnost - teror prisilne sreće

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 20 minuta o toksičnoj pozitivnosti - teroru prisilne sreće.
Istražujemo kako nam savremeno društvo kroz tiraniju lažnog osmijeha i motivacione floskule nameće obavezu stalne sreće, pretvarajući običnu ljudsku tugu i krizu u lični neuspjeh.
Za „Bitno” govore: Aleksandar Pejić, psihijatar, Slavko Laloš, instruktor joge, Minja Marđonović, književnik i Ljiljana Dakić Topić, sertifikovani hipnoterapeut.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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