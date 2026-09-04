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Bitno: Toksična pozitivnost - teror prisilne sreće

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Izvor:

ATV

04.09.2026 13:56
Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 20 minuta o toksičnoj pozitivnosti - teroru prisilne sreće.

Istražujemo kako nam savremeno društvo kroz tiraniju lažnog osmijeha i motivacione floskule nameće obavezu stalne sreće, pretvarajući običnu ljudsku tugu i krizu u lični neuspjeh.

Za „Bitno” govore: Aleksandar Pejić, psihijatar, Slavko Laloš, instruktor joge, Minja Marđonović, književnik i Ljiljana Dakić Topić, sertifikovani hipnoterapeut.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Verica Kalaba

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