Bitno: Toksična pozitivnost - teror prisilne sreće

„Bitno” večeras u 21 čas i 20 minuta o toksičnoj pozitivnosti - teroru prisilne sreće.

Istražujemo kako nam savremeno društvo kroz tiraniju lažnog osmijeha i motivacione floskule nameće obavezu stalne sreće, pretvarajući običnu ljudsku tugu i krizu u lični neuspjeh.

Za „Bitno” govore: Aleksandar Pejić, psihijatar, Slavko Laloš, instruktor joge, Minja Marđonović, književnik i Ljiljana Dakić Topić, sertifikovani hipnoterapeut.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.