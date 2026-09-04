Zbog zmije morali reagovati vatrogasci

Mostarski vatrogasci u protekla 24 sata imali su šest protivpožarnih i dvije tehničke intervencije.

U Starom gradu vatrogasci su od 8:33 do 9:18 sati uklanjali zmiju iz objekta, dok je u Ulici kneza Domagoja od 9:58 do 10:18 sati zabilježena intervencija nakon što se vidio dim iz šahta.

U Ulici Karla Batka vatrogasci su od 11:44 do 12:19 sati intervenisali na otvaranju stana.

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U Liska ulici od 12:55 do 13:25 sati gorjela je trava i nisko rastinje, dok su u Gnojnicama od 16:15 do 17:05 sati takođe gorjeli trava i nisko rastinje.

Vatrogasci su u Drežnici dva puta obilazili požarište, prvi put od 13:25 do 15:25 sati, a drugi put od 17:45 do 19:40 sati.

U Rodoču je od 4:55 do 6:25 sati gorjela trava i nisko rastinje.