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Maloljetna učesnica "Elite" napravila haos ispred karantina

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04.09.2026 15:16

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Јована Косовац малољетна улази у ријалити Елита 10 мајка потписала сагласност
Foto: Instagram/srbija_showbizz/printscreen

Maloljetna buduća učesnica "Elite 10" Jovana Kosovac napravila je haos pred ulazak u karantin i već je uspjela da se posvađa sa jednom cimerkom.

Otkako se pojavila na potpisivanju ugovora za najgledaniji rijaliti ona privlači pažnju, prvenstveno zbog svojih godina, ali i zbog stava.

Ona se ispred karantina posvađala sa takmičarkom Nikolinom.

- Mene ne interesuje ništa, ne može niko da se kači na moje ime jer ću haos napraviti, vjerujte mi. Nadmena jesam - rekla je ona i obratila se učesnici koja ju je isprozivala, piše Blic.

U svađu se umiješao i Mali Velja, ali i Amazonka, te su se sramno psovali pred svima. Samo dan prije, na ljekarskom pregledu je rekao za nju da je "karakondžula".

Podsjetimo, prije nekoliko dana Jovana je pričala o svojoj burnoj prošlosti.

Јована Косовац

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- Rasturila sam neke brakove, tek ću rasturiti. Biću mirna do 18. godine, poslije toga haos - rekla je Jovana na početku.

- Ovo je deseti haos danas, svi me nerviraju, ja ću tamo da se odmorim. Trebalo je mama da dođe za potpis, i sad opet moram da dođem, rekla je Jovana, pa otkrila koji je njen tip muškarca.

- Moj tip su napucani istetovirani muškarci.

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Jovana Kosovac

Elita 10

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Rijaliti Elita

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