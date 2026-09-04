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Poznati muzičar ubijen sa trudnom ženom i kćerkom

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04.09.2026 07:35

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Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

Jeziva tragedija potresla je Meksiko nakon što su poznati muzičar, njegova trudna supruga, trogodišnja kćerka, dadilja i čak porodični pas pronađeni mrtvi u svom stanu u elitnoj četvrti u blizini Meksiko Sitija.

Državno tužilaštvo potvrdilo je stravično ubistvo Džonatana Melendeza (38), klavijaturiste popularnog meksičkog indi-rok benda "Kamilo Septimo", njegove supruge Ane Paule (35), koja je bila u četvrtom mjesecu trudnoće, te njihove 21-godišnje dadilje Aleide Romero Viktorio.

Vezani i upucani u glavu, masakr preživio samo šestogodišnji dječak

Žrtve su likvidirane na izuzetno brutalan način tri žrtve su upucane direktno u glavu, a jedna u leđa. Iz tužilaštva je saopšteno da su dvije žrtve pronađene sa svezanim rukama, dok je beživotno tijelo psa zatečeno sa svezanim nogama.

Jedini koji je čudom preživio ovaj krvavi pir jeste šestogodišnji sin nastradalog para.

Pretpostavlja se da se uplašeni dječak tokom masakra sakrio ispod kreveta, gdje su ga nadležne službe pronašle nepovrijeđenog.

Sumnja se da se zločin odigrao u utorak u predvečernjim časovima, a od muzičara su se emotivnom porukom na Instagramu oprostili članovi njegovog benda.

Uhapšen kolega: Iskoristio povjerenje i upao u kuću

Meksička policija brzom akcijom uhapsila je dvojicu muškaraca zbog sumnje da su povezani sa ovim zločinom. Među uhapšenima je i Melendezov bliski saradnik Dijego Sebastijan "N", za kojeg vlasti vjeruju da je direktni izvršilac masakra. Pored njega, pod istragom je i Gerardo "N".

Kako je potvrdio meksički sekretar za bezbjednost Omar Garsija Harfuč, ubica je iskoristio poznanstvo i odnos sa jednom od žrtava kako bi neometano ušao u dom i izvršio krvavi pir, prenosi Dnevnik.hr.

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masakr

Meksiko

Ubistvo

Crna hronika

Ubijen Džonatan Melendez

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