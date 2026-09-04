Dnevni horoskop za 4. septembar: Rakovi plivaju u ljubavi, Vage izlaze iz problema

Zvijezde za petak, 4. septembar, donose različita iskušenja, ali i velike prilike za svih 12 horoskopskih znakova. Pogledajte šta vam astrolozi predviđaju za današnji dan!

Ovan

Pred vama je dinamičan poslovni dan u kojem ćete morati brzo da reagujete na nove zadatke. Ne trošite energiju na rasprave sa kolegama, već se fokusirajte na ono što možete da završite. Na ljubavnom planu partner očekuje više pažnje, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati veoma zanimljivu osobu. Napetost i iscrpljenost su mogući, pa vam je potreban kratak odmor. Ne morate uvijek biti prvi u svemu.

Bik

Stabilnost vam je danas važnija od rizika, pa se držite provjerenog plana. Jedan poslovni razgovor može vam otvoriti vrata za sjajnu saradnju. U vezi ulazite u mirniji i topliji period ako otvoreno pokažete emocije, a slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Obratite pažnju na ishranu i više se krećite. Strpljenje danas radi za vas.

Blizanci

Bićete puni ideja, ali ne započinjite sve odjednom. Dobar razgovor sa nadređenima donosi korisne informacije. Očekujte dosta komunikacije na ljubavnom polju, a slobodni Blizanci mogu privući pažnju osobe koju već dugo poznaju. Potrebna vam je pauza od telefona i društvenih mreža zbog mentalnog umora. Ne donosite zaključke prije nego što čujete cijelu priču.

Rak

Efikasnost i odgovornost na poslu biće primijećeni, ali ne preuzimajte tuđe obaveze. Zvijezde vam donose prelijepu atmosferu u emotivnom životu — Rakovi će doslovno uživati u ljubavi, a slobodnima predstoji susret koji budi jake emocije. Potrebno vam je više sna i odmora. Stavite sebe danas na listu prioriteta.

Lav

Imate dovoljno samopouzdanja za inicijativu, ali ne zanemarujte mišljenje tima. Finansijska odluka zahtijeva dodatnu pažnju. Partner želi da osjeti vašu bliskost, dok slobodnima predstoji zanimljivo dopisivanje. Energije imate, ali ne pretjerajte sa obavezama. Pronađite vrijeme za opuštanje. Ne mora svaka bitka biti vaša.

Djevica

Dan je povoljan za završavanje zaostalih obaveza i sređivanje detalja. Vaša preciznost sprečava veće greške. U odnosima vam je potrebna sigurnost, a slobodne Djevice privlači ozbiljna i stabilna osoba. Stres vam utiče na koncentraciju, pa ne završavajte dan razmišljajući o poslu. Nije sve potrebno analizirati do detalja.

Vaga

Uspješno rješavate poslovni problem koji vas dugo opterećuje. Budite diplomatični, ali jasno recite šta želite. Partner će cijeniti vašu pažnju, a slobodne Vage očekuje iznenađenje u poruci. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti i brza šetnja za bolje raspoloženje. Ne pristajte na kompromise samo da biste izbjegli konflikt.

Škorpija

Intuicija vam je odličan saveznik u komunikaciji, ali ne otkrivajte svoje planove svima. Emocije su intenzivne, pa je moguća ljubomora, dok će slobodne Škorpije teško sakriti privlačnost prema jednoj osobi. Oslobodite se nakupljene napetosti kroz san i odmor. Ne tražite skrivene poruke tamo gdje ih nema.

Strijelac

Dan donosi nove ideje i želju da promijenite rutinu. Ne žurite sa odlukama koje imaju dugoročne posljedice. U vezi će vam prijati spontanost, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja. Osjećate nalet energije, ali ipak napravite pauzu. Više vremena na otvorenom pozitivno će uticati na vas.

Jarac

Odgovornost koju pokazujete donosi vam poštovanje kolega i nadređenih. Ne dozvolite da vas tuđe kašnjenje natjera na brzoplete odluke. Partneru je potrebna vaša emocionalna prisutnost, a slobodni Jarčevi mogu početi da razmišljaju o osobi iz poslovnog okruženja. Odvojite vrijeme za odmor jer se umor nagomilao.

Vodolija

Na poslu vas očekuju neočekivane promjene, ali vaša prilagodljivost donosi rješenje. Moguć je manji finansijski dobitak ili povoljna vijest. U ljubavi vam prija sloboda, ali partneru ipak pružite osjećaj sigurnosti. Slobodnima slijedi zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža. Povećajte unos tečnosti i čuvajte se prehlade.

Ribe

Kreativnost vam je na visokom nivou, pa iskoristite dan za projekte koji zahtijevaju maštu. U emotivnom životu intuicija vas vodi nepogrešivo, a razješnjenje jedne nedoumice donosi vam olakšanje. Slobodnim Ribama predstoji romantičan razgovor sa osobom koju dugo simpatišu. Uveče se umirite uz omiljenu knjigu ili film.

(Mondo)