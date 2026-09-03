Vens o Iranu: Sve mogućnosti su u opticaju

Sve mogućnosti su u opticaju kad je u pitanju Iran, izjavio je danas američki potpredsjednik Džej Di Vens, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom moreuzu.

On je naveo da opcije uključuju ekonomski pritisak, vojni pritisak, diplomatski pritisak i "prikriven" pritisak, prenosi En-Bi-Si njuz.

Na pitanje kada će se rat završiti, Vens je rekao da to "treba pitati Irance".

- Kada pitate kada će se završiti, postavljate mi pitanje poput toga kada će Iranci prestati da pucaju na brodove? Mislim da je stvarnost da ne znam odgovor na to pitanje. Morali biste da pitate Irance - rekao je Vens.

Na pitanje novinara da precizira hoće li rat biti obustavljen do održavanja međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama, Vens je izbegao da odgovori, rekavši da taj sukob "ne bi nazvao ratom".

- Ne bih to nazvao ratom. Trenutno nema aktivne pucnjave - rekao je Vens.