Cvijanović: Otvaranje prostora za investicije najbolji put ka jačanju prijateljskih odnosa sa Izraelom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan koraka u jačanju ekonomskih i privrednih veza Izraela i Republike Srpske.

"Nove prilike za saradnju, povezivanje privrednika i otvaranje prostora za investicije najbolji su put ka daljem jačanju naših prijateljskih odnosa", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je istakla da je Republika Srpska otvorena za saradnju sa partnerima iz cijelog svijeta.

Večeras sam u Banjaluci prisustvovala otvaranju Kancelarije Privredne komore Države Izrael, važnog koraka u jačanju ekonomskih i privrednih veza Izraela i Republike Srpske.

Nove prilike za saradnju, povezivanje privrednika i otvaranje prostora za investicije najbolji su put ka daljem… pic.twitter.com/pBnkdqHKHy — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 3, 2026

"Posebno raduje svaka inicijativa koja donosi nove poslovne prilike i doprinosi razvoju naše privrede", navela je Cvijanovićeva koja je prisustvovala otvaranju Kancelarije Privredne komore Izraela zajedno sa drugim najvišim zvaničnicima Republike Srpske i izraelskom delegacijom.