"Histerija" iz FBiH ne jenjava

Prva faza je završena. Na potezu je Tužilaštvo, stoji to na platformi Registar 145a. A, Tužilaštvo bi trebalo da obradi blizu 76.000 predmeta koji se odnose na, kako navode, veličanje Ratka Mladića.

Toliki broj prijava pristigao je za svega sedam dana. Aplikaciju je izradio Selmin Mujagić, kojeg smo između ostalog, putem mejla pitali ima li potrebne dozvole za prikupljanje ličnih podataka i gdje se ti podaci čuvaju. Odgovor nismo dobili. Pravnici objašnjavaju da nije ništa sporno u samoj platformi, već je sporna histerija iz Federacije i progon svih Srba koji su na bilo koji način spomenuli Ratka Mladića, a da to nije u negativnom kontekstu.

„Kako da mi pričamo o nekih imaginarnih 75.000 ljudi koji su odali počast nekom preminulom čovjeku, svom generalu, da oni zbog toga, eventualno, odgovaraju. Ima ovo Tužilaštvo mnogo više predmeta i ratnih zločina koji nisu završili“, rekao je Milan Petković, pravnik.

Činjenica je da je po „Inckovom zakonu“ veličanje ratnih zločinaca krivično djelo za koje se ide u zatvor, ali isto tako oprezni treba da budu i oni koji prijavljuju, jer su i lažne prijave krivično djelo. Svakako treba raditi i na ukidanju ovog nametnutog člana Krivičnog zakona BiH.

„Na sudu u Strazburu ukazati da se ovim zakonom i ovim osudama krše osnovna ljudska prava, prije svega pravo na slobodu izražavanja, jer je ovo krivično djelo potpuno suprotno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, kao jedno od najvećih ljudskih prava koja su garantovana Ustavom, ali i Evropskom konvencijom“, kaže Milan Petković, pravnik.

„Jedino se uzdam u novu američku administraciju da će na pomoći, da se taj zakon ukine i da dođe pred parlament BiH, koji je jedini nadležan za donošenje zakona“, rekao je Mirko Blagojević, advokat.

Iz Boračke organizacije Republike Srpske svima koji su na meti progona poručuju da nisu sami.

„Posebno ljudima koji su izrazili saučešće. Ja mislim da bi oni Hrvati koji su prošli kroz BiH po komandi Ratka Mladića, kada su ih progonili muslimani da bi trebali taj dan izraziti žalovanje, jer ne bi ih danas bilo“, rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Informacije da li su lični podaci prijavama na platformu Registar 145a zloupotrebljeni za sada nemamo. Znamo samo da se i objave na društvenim mrežama mogu tretirati kao krivično djelo, ako to tako procijene u pravosudnim institucijama BiH.