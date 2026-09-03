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Aleksandra Prijović krstila kćerku, objavila emotivnu fotografiju: Gala proslava za mezimicu

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03.09.2026 19:38

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Александра Пријовић и Филип Живојиновић данас су крстили кћерку Арију.
Foto: Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su krstili kćerku Ariju.

Srbijanski mediji pišu da je intimna ceremonija upriličena u Hramu Svetog Save na Vračaru, gdje su prisustvovali najbliži članovi porodice, Aleksandrina majka Borka kao i Lepa Brena i Boba Živojinović.

Ariju su krstili u krugu porodice i najbližih prijatelja, a nakon krštenja Aleksandra je objavila i fotografiju sa kćerkom.

Držala ju je u naručju uz emotivnu poruku:

„Ljubavi naša, srećno ti krštenje i srećan prvi rođendan. Volimo te, Aki, tata i ja najviše na svijetu“, napisala je Prijović na Instagramu.

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, dovela je malu Ariju na proslavu njenog prvog rođendana u jednom beogradskom restoranu, odmah nakon krštenja u Hramu Svetog Save.

Borka je na slavlje stigla u društvu svog partnera Fahrudina Buljubašića, a očekuje se dolazak zvanica kao i gala žurka za mezimicu popularne pjevačice.

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Tagovi :

Aleksandra Prijović

krštenje

Pjevačica

hram Svetog Save na Vračaru

Srbija

proslava

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