EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

Vijeće EU dalo je konačno odobrenje za najveću reformu evropskog carinskog sistema u posljednjih nekoliko decenija. Promjene će se posebno odnositi na milijarde malih paketa koje građani naručuju putem interneta iz zemalja izvan Evropske unije.

Najvažnija novost za kupce jeste da će internetske platforme koje prodaju robu u EU biti tretirane kao uvoznici. One će biti odgovorne za carinske formalnosti, plaćanje davanja i provjeru da li roba ispunjava evropske sigurnosne standarde, umjesto da se dio tih obaveza prebacuje na krajnjeg kupca.

Uz to, najkasnije 1. novembra uvodi se nova jedinstvena naknada za obradu malih paketa. Njen iznos Evropska komisija tek treba da odredi.

Na koga se nova pravila odnose?

Pravila se odnose na robu koju građani EU putem interneta naručuju od prodavaca izvan Unije. Nisu usmjerena na pojedinačnu državu ili kompaniju, ali će u praksi posebno pogoditi platforme poput Temua, Šeina i AliEkspresa, jer više od 90 odsto e-komerc paketa koji ulaze u EU dolazi iz Kine.

Platforme će prema novim pravilima imati status uvoznika. To znači da će upravo one morati da osiguraju ispravno carinjenje robe, plaćanje propisanih davanja i poštovanje evropskih standarda.

Kupac zato u pravilu ne bi trebalo naknadno da rješava carinske formalnosti kada mu paket već stigne. Ipak, platforme mogu vlastite dodatne troškove uračunati u cijenu proizvoda ili dostave.

Stiže nova naknada

EU će najkasnije 1. novembra uvesti posebnu naknadu za obradu malih pošiljki iz e-trgovine. Njen iznos još nije poznat.

Naknadom se želi pokriti sve veći trošak kontrole ogromnog broja jeftinih paketa koji svakodnevno ulaze u Uniju. Samo tokom 2025. godine evropske carinske službe obradile su oko šest milijardi paketa iz internetske trgovine.

Nova naknada odvojena je od carine i predstavlja trošak obrade pošiljke. Na nju se neće obračunavati PDV.

Reforma donosi i strože kazne za internetske trgovce koji ne ispunjavaju carinske obaveze ili na evropsko tržište šalju robu koja ne zadovoljava propisane standarde.

U najtežim slučajevima kazne mogu dostići šest odsto godišnje vrijednosti robe koju je kompanija prethodne godine uvezla u EU. Kompanije mogu izgubiti carinske povlastice, a predviđena su i ograničenja pristupa onlajn platformama.

EU time želi snažnije da kontroliše i bezbjednost robe. Problem nije samo izbjegavanje carinskih davanja nego i veliki broj proizvoda koji ne zadovoljavaju evropska pravila o bezbjednosti, deklarisanju ili dozvoljenim sastojcima.

Carinska agencija EU

Reforma predviđa osnivanje nove Carinske uprave EU sa sjedištem u Lilu u Francuskoj. Agencija bi trebalo da počne da radi 2027. godine.

Uvešće se i zajednički evropski carinski centar za podatke, u kojem će se objedinjavati podaci o uvozu i izvozu. Cilj je da carinske službe lakše prepoznaju rizične pošiljke i kontrolu usmjere upravo na njih.

Za internetsku trgovinu korišćenje novog sistema postaće obavezno 1. jula 2028. godine, a za sve trgovce od 1. marta 2034. godine.

Šta se već promijenilo ovog ljeta?

Odvojeno od današnje reforme, EU je već 1. jula ukinuo dotadašnje carinsko oslobođenje za jeftine onlajn pošiljke do 150 evra i uveo privremeni način naplate carine.

Ta mjera važi do jula 2028. godine, kada bi trebalo da počnu da se primjenjuju redovne carinske stope prema vrsti robe.

Nova naknada za obradu paketa koja stiže do novembra dodatna je mjera i ne treba je miješati sa već postojećom carinom.

Evropski parlament konačni tekst reforme trebalo bi da potvrdi tokom septembra, nakon čega slijede potpisivanje i objava propisa, piše Indeks