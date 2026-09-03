Logo

EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 20:09

Komentari:

0
онлајн куповина шопинг царина роба
Foto: Pexel/MART PRODUCTION

Vijeće EU dalo je konačno odobrenje za najveću reformu evropskog carinskog sistema u posljednjih nekoliko decenija. Promjene će se posebno odnositi na milijarde malih paketa koje građani naručuju putem interneta iz zemalja izvan Evropske unije.

Najvažnija novost za kupce jeste da će internetske platforme koje prodaju robu u EU biti tretirane kao uvoznici. One će biti odgovorne za carinske formalnosti, plaćanje davanja i provjeru da li roba ispunjava evropske sigurnosne standarde, umjesto da se dio tih obaveza prebacuje na krajnjeg kupca.

Uz to, najkasnije 1. novembra uvodi se nova jedinstvena naknada za obradu malih paketa. Njen iznos Evropska komisija tek treba da odredi.

Na koga se nova pravila odnose?

Pravila se odnose na robu koju građani EU putem interneta naručuju od prodavaca izvan Unije. Nisu usmjerena na pojedinačnu državu ili kompaniju, ali će u praksi posebno pogoditi platforme poput Temua, Šeina i AliEkspresa, jer više od 90 odsto e-komerc paketa koji ulaze u EU dolazi iz Kine.

Platforme će prema novim pravilima imati status uvoznika. To znači da će upravo one morati da osiguraju ispravno carinjenje robe, plaćanje propisanih davanja i poštovanje evropskih standarda.

Kupac zato u pravilu ne bi trebalo naknadno da rješava carinske formalnosti kada mu paket već stigne. Ipak, platforme mogu vlastite dodatne troškove uračunati u cijenu proizvoda ili dostave.

Stiže nova naknada

EU će najkasnije 1. novembra uvesti posebnu naknadu za obradu malih pošiljki iz e-trgovine. Njen iznos još nije poznat.

Naknadom se želi pokriti sve veći trošak kontrole ogromnog broja jeftinih paketa koji svakodnevno ulaze u Uniju. Samo tokom 2025. godine evropske carinske službe obradile su oko šest milijardi paketa iz internetske trgovine.

Nova naknada odvojena je od carine i predstavlja trošak obrade pošiljke. Na nju se neće obračunavati PDV.

Reforma donosi i strože kazne za internetske trgovce koji ne ispunjavaju carinske obaveze ili na evropsko tržište šalju robu koja ne zadovoljava propisane standarde.

U najtežim slučajevima kazne mogu dostići šest odsto godišnje vrijednosti robe koju je kompanija prethodne godine uvezla u EU. Kompanije mogu izgubiti carinske povlastice, a predviđena su i ograničenja pristupa onlajn platformama.

EU time želi snažnije da kontroliše i bezbjednost robe. Problem nije samo izbjegavanje carinskih davanja nego i veliki broj proizvoda koji ne zadovoljavaju evropska pravila o bezbjednosti, deklarisanju ili dozvoljenim sastojcima.

Carinska agencija EU

Reforma predviđa osnivanje nove Carinske uprave EU sa sjedištem u Lilu u Francuskoj. Agencija bi trebalo da počne da radi 2027. godine.

Uvešće se i zajednički evropski carinski centar za podatke, u kojem će se objedinjavati podaci o uvozu i izvozu. Cilj je da carinske službe lakše prepoznaju rizične pošiljke i kontrolu usmjere upravo na njih.

Za internetsku trgovinu korišćenje novog sistema postaće obavezno 1. jula 2028. godine, a za sve trgovce od 1. marta 2034. godine.

Šta se već promijenilo ovog ljeta?

Odvojeno od današnje reforme, EU je već 1. jula ukinuo dotadašnje carinsko oslobođenje za jeftine onlajn pošiljke do 150 evra i uveo privremeni način naplate carine.

Ta mjera važi do jula 2028. godine, kada bi trebalo da počnu da se primjenjuju redovne carinske stope prema vrsti robe.

Nova naknada za obradu paketa koja stiže do novembra dodatna je mjera i ne treba je miješati sa već postojećom carinom.

Evropski parlament konačni tekst reforme trebalo bi da potvrdi tokom septembra, nakon čega slijede potpisivanje i objava propisa, piše Indeks

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropska unija

carina

Evropska komisija

Aliekspres

Šejn

Temu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вогошће

Društvo

Nema mira za Srbe: Otac krvnički pretučen, na sina pucano

49 min

0
Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској

Društvo

Obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

50 min

0
Додик и учесници Адриа конференције

Društvo

Dodik sa učesnicima "Adria Sports Conference": "Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam"

1 h

1
АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"

Društvo

ATV obišao kuću Srbina iz Vogošće koji je napadnut: "Komšije zabrinute za njegovo stanje"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

09

EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

19

54

U Prijedoru održan 5. Međunarodni sajam "EKSPO Prijedor 2026"

19

51

Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

19

39

Čeka nas novo poskupljenje goriva?

19

38

Aleksandra Prijović krstila kćerku, objavila emotivnu fotografiju: Gala proslava za mezimicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima