Dodik sa učesnicima "Adria Sports Conference": "Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam"

"Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam. Ugodno druženje sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci, sa ljudima koji su svojim radom, talentom i rezultatima ostavili veliki trag u sportu", poručio je Dodik.

Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam.

Ugodno druženje sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci, sa ljudima koji su svojim radom, talentom i rezultatima ostavili veliki trag u sportu.



Drago mi je što Banjaluka okuplja velika imena sporta i što je domaćin jednog ovakvog… pic.twitter.com/g3HakXWWzX — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026

Dodik je izrazio radost i zadovoljstvo što Banjaluka okuplja velika imena sporta i što je domaćin jednog ovakvog regionalnog događaja.