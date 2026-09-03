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Dodik sa učesnicima "Adria Sports Conference": "Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam"

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03.09.2026 19:05

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Додик и учесници Адриа конференције
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci.

"Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam. Ugodno druženje sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci, sa ljudima koji su svojim radom, talentom i rezultatima ostavili veliki trag u sportu", poručio je Dodik.

Dodik je izrazio radost i zadovoljstvo što Banjaluka okuplja velika imena sporta i što je domaćin jednog ovakvog regionalnog događaja.

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Adria sports conference

Banja Luka

Milorad Dodik

sport

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Уз директора конференције Андреја Кнежевића присутнима су се обратили легендарни Светислав Пешић и Витор Баија. Конференција и ове године окупља велика имена из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.

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