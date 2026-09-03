Dodik sa učesnicima "Adria Sports Conference": "Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam"

Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci.
"Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam. Ugodno druženje sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci, sa ljudima koji su svojim radom, talentom i rezultatima ostavili veliki trag u sportu", poručio je Dodik.
Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026
Ugodno druženje sa učesnicima Adria Sports Conference u Banjaluci, sa ljudima koji su svojim radom, talentom i rezultatima ostavili veliki trag u sportu.
Drago mi je što Banjaluka okuplja velika imena sporta i što je domaćin jednog ovakvog… pic.twitter.com/g3HakXWWzX
Dodik je izrazio radost i zadovoljstvo što Banjaluka okuplja velika imena sporta i što je domaćin jednog ovakvog regionalnog događaja.
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