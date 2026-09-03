Čeka nas novo poskupljenje goriva?

Nakon nekoliko dana pada cijene nafte, očekivalo se i jeftinije gorivo. Umjesto toga, dizel je na svjetskom tržištu naglo poskupio, maloprodajne cijene gotovo su izjednačene sa nabavnim, pa su sada izvjesnije više cijene i na benzinski pumpama.

"Da pretpostavimo da danas dovezu i da nemaju zaliha rast bi mogao biti i do 20 feninga ali do tog iznosa u ovom trenutno neće doći zbog postojećih zaliha i nove uredbe Vlade o ogran marži tako da možemo očekivati da će te cijene postepeno rasti u narednim danima", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u PKRS.

Početkom sedmice, nakon američkog napada na Iran, broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz bio je gotovo 50 odsto manji od desetodnevnog prosjeka. Reakcija tržišta bila je panična, a eurodizel je za samo jedan dan poskupio gotovo 20 pfeninga po litru.

"Tako da je situacija dosta komplikovana i nepredvidiva. Možda ćemo znati više kada prođu međuizbori u Americi, zato što će tada biti potpuno jasno da li je predsjednik Tramp, odnosno njegova stranka, dobila, ostala u poziciji u kojoj ima većinu i u Senatu i Kongresu. A ako tako ne bude – onda će biti potpuno drugačija situacija i pojačana kontrola aktivnosti koje sprovodi predsjednik Tramp, a koje su ratno orijentisane", rekao je Zoran Pavlović , ekonomski analitičar.

Potražnja za naftom se, prema podacima OPEK-a, oporavlja. To stvara dodatni pritisak na cijene, iako trenutno nije glavni razlog njihovog rasta.

Prognoze se mijenjaju gotovo jednako brzo kao i cijene na berzi. Vozači će novu računicu ubrzo osjetiti na benzinskim pumpama.