Minić: Saradnja sa Izraelom izrasla iz dubokog razumijevanja stradanja naših naroda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da veze Republike Srpske sa Izraelom počivaju na zajedničkom sjećanju, poštovanju žrtava i dubokom razumijevanju stradanja srpskog i jevrejskog naroda.

"Iz tog razumijevanja izrasla je snažna saradnja koja danas donosi konkretne rezultate i otvara nove prilike za saradnju Republike Srpske i Izraela", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Naše veze sa Izraelom počivaju na zajedničkom sjećanju, poštovanju žrtava i dubokom razumijevanju stradanja srpskog i jevrejskog naroda.

Iz tog razumijevanja izrasla je snažna saradnja koja danas donosi konkretne rezultate i otvara nove prilike za saradnju Republike Srpske i Izraela. pic.twitter.com/JB5JkicFtq — Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026

Minić je danas u Banjaluci prisustvovao sastanku najviših zvaničnika Republike Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg.