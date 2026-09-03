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Minić: Saradnja sa Izraelom izrasla iz dubokog razumijevanja stradanja naših naroda

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03.09.2026 18:03

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Саво Минић
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da veze Republike Srpske sa Izraelom počivaju na zajedničkom sjećanju, poštovanju žrtava i dubokom razumijevanju stradanja srpskog i jevrejskog naroda.

"Iz tog razumijevanja izrasla je snažna saradnja koja danas donosi konkretne rezultate i otvara nove prilike za saradnju Republike Srpske i Izraela", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić je danas u Banjaluci prisustvovao sastanku najviših zvaničnika Republike Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg.

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Savo Minić

Republika Srpska

Izrael

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