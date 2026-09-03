Minić: Saradnja sa Izraelom izrasla iz dubokog razumijevanja stradanja naših naroda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da veze Republike Srpske sa Izraelom počivaju na zajedničkom sjećanju, poštovanju žrtava i dubokom razumijevanju stradanja srpskog i jevrejskog naroda.
"Iz tog razumijevanja izrasla je snažna saradnja koja danas donosi konkretne rezultate i otvara nove prilike za saradnju Republike Srpske i Izraela", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Naše veze sa Izraelom počivaju na zajedničkom sjećanju, poštovanju žrtava i dubokom razumijevanju stradanja srpskog i jevrejskog naroda.— Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026
Iz tog razumijevanja izrasla je snažna saradnja koja danas donosi konkretne rezultate i otvara nove prilike za saradnju Republike Srpske i Izraela. pic.twitter.com/JB5JkicFtq
Minić je danas u Banjaluci prisustvovao sastanku najviših zvaničnika Republike Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg.
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