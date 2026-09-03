Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za sutra (petak, 4. 9. 2026. godine), u 08.00 časova, 25. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica je sazvana sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Republike Srpske održane 27. avgusta 2026. godine i 2) Zapisnika sa 20. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 2. septembra 2026. godine

2. Razmatranje Prijedloga uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma

3. Razmatranje Informacije o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja gradskog trga sa spomen obilježjem i parkom u opštini Čelinac, prva faza radova“, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o potrebi realizacije projekta prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe opojnih droga u školskoj populaciji Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

5. Razmatranje Informacije o zahtjevu JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ za dodjelu sredstava za ulaganje u povećanje vrijednosti nefinansijske imovine, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u periodu od 1.1. do 30.6.2026. godine sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke

7. Razmatranje Informacija o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Izgradnja auto-puta na Koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Johovac do Vukosavlja, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o inicijativi Nezavisnog sindikata radnika Radio-televizije Republike Srpske o povećanju ličnih primanja radnika zaposlenih u Radio-televiziji Republike Srpske

9. Razmatranje Informacije o zahtjevu upravljača Strogog prirodnog rezervata „Prašuma Janj“, sa Prijedlogom zaključka

10. Razmatranje Informacije o nastavku realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima u dijelu podrška mjerama energetske efikasnosti, sa Prijedlogom zaključka

11. Razmatranje Informacije o donaciji brašna iz interventnih nabavki Crvenom krstu Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

12. Razmatranje Informacija o sadržaju Ugovora o prodaji akcija u privrednom društvu „Orao“ a.d. Bijeljina, sa prijedlogom zaključka

13. Razmatranje Informacije o sprovođenju Javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganja u 2026. godini, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke

14. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava doznačenih JP Radio Televizija Republike Srpske i „SRNA“ a.d. Bijeljina, sa Prijedlogom zaključka

15. Razmatranje Informacije o prestanku važenja „Protokola o saradnji u procesu prihvata i privremenog smještaja readmisiranih državljana Bosne i Hercegovine u stanju potrebe u ustanove socijalne zaštite“, sa Prijedlogom zaključka

16. Razmatranje Informacije o realizaciji kapitalnih projekata Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske iz Programa javnih investicija sa Prijedlogom zaključka

17. Razmatranje Analize opterećenosti privrede i stanovništva poreskim i neporeskim davanjima u 2025. godini, sa Prijedlogom zaključka,

18. Razmatranje Izvještaja o broju i ishodu primljenih prijava i postupaka za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju i o broju krivičnih djela sa elementima korupcije za 2025. godinu sa Prijedlogom zaključka

19. Razmatranje Dopune Godišnjeg programa rada i finansijskog plana JU Memorijalni centar Republike Srpske za 2026. godinu, sa Prijedlogom odluke

20. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu pravde

21. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutaršnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

22. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu porodice, omladine i sporta.

23. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju

24. Razmatranje Prijedloga odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje

25. Razmatranje Prijedloga odluke o visini i načinu plaćanja godišnje naknade za korišćenje lovnog fonda

26. Razmatranje Prijedloga odluke o proglašenju Parka prirode „Veliki Stolac“

27. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi površine 5 m2, na području opštine Rogatica

28. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti u svojini Republike Srpske na području opštine Višegrad površine 3298 m2 u svojinu opštine Višegrad

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Bolnica Gradiška

30. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava za period 1.1. – 30. 9.2026. godine, sa pozicije Tekući grant za rad Udruženja „Dvanaest beba“ Prijedor, u iznosu od 20.000,00 KM

31. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava za period 1. 1.-30. 9. 2026. godine, sa pozicije Tekući grantovi Karitasu u Republici Srpskoj, u iznosu od 30.000 KM

32. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o organizovanju Penzijskog plana Vlade Republike Srpske

33. Razmatranje Prijedloga rješenja o dodjeli koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske u produženom roku privrednom društvu DOO „Vivagro“ Srbac

34. Razmatranje Prijedloga rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje javnog vodnog dobra za izgradnju sportsko – turističkog kompleksa na Zvorničkom jezeru

35. Razmatranje Prijedloga rješenja o ukidanju saglasnosti privrednom društvu „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale - u stečaju za obavljanje proizvodnje naoružanja i vojne opreme

36. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju predstavnika Republike Srpske u sastav Delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora između BiH i Evropske unije o korištenju mobilnih usluga bez plaćanja dodatnih naknada

37. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju Interresornog tijela Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom

38. Razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Projekta razvoj seoskog preduzetništva i poljoprivrede

39. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava, Ostali kapitalni grantovi u zemlji, u iznosu od 30.000,00 KM

40. Razmatranje Prijedloga rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za Osnovne škole za period 1.1. do 30.9.2026. godine u ukupnom iznosu od 10.739.794,00 KM

41. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva prosvjete i kulture za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM

42. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 30.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere za finansijsku pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Toplice, Banja Luka

43. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za period od 1.1 – 30.9.2026. godine, u iznosu od 2.200,00 KM

44. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između institucija pravosuđa za period 1.1.- 30.9.2026. godine u ukupnom iznosu od 73.059,92 KM

45. Razmatranje: 1) Prijedloga rješenja kojima se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda,postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Vlasenica br. 21.04/473-529/26; 21.04/473-530/26; 21.04/473-532/26; 21.04/473-533/26; 21.04/473-534/26; 21.04/473-535/26; 21.04/473-536/26; 21.04/473-537/26; 21.04/473-538/26; 21.04/473-539/26; 21.04/473-569/26; 21.04/473-570/26; 21.04/473-571/26;) 2) Razmatranje Prijedloga Dopunskog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda,postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Vlasenica br.

46. Razmatranje Prijedloga Mišljenja na Inicijativu Željka Šmitrana i Stefana Mačkića br. U-47/26 i U-58/26 za ocjenu ustavnosti člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 25/26)

47. KADROVSKA PITANjA

48. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

49. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj

50. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći redovnim studentima u Republici Srpskoj

51. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju programa/projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku (Službeni glasnik Republike Srpske 80/26)

52. TEKUĆA PITANjA