Gatački vatrogasci u borbi sa požarima: Vatra ugrožava domaćinstva

Gatački vatrogasci i dalje se bore sa požarom koji je izbio na području Gornjih Kazanaca, na granici sa Crnom Gorom.

“Situacija je izuzetno teška, požar se širi. Vatra je zahvatila nepristupačan teren i približava se domaćinstvima. U dva zaseoka ugroženo je između deset i dvanaest kuća, kao i veći broj pomoćnih objekata.” rekao je za ATV Žarko Rudović komandir TVSJ Gacko.

Rudović dodaje da su vatrogasci iz Gacko već treći dan bore da suzbiju ova požar da ne bi prešao na teritoriju Opštine Gacko. Zajedno za njima na terenu su i vatrogasci iz Nikšića kao i mještani. Rudović poziva sve koji imaju objekat u selu Gornji Kazanci da se uključe u gašenju požara.